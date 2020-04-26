DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER

İftar sofrasında yüksek sesle konuşmayın! Çünkü…

RAMAZANDA COVİD’E KARŞI ÖNEMLİ UYARI

Kısa sürede neredeyse tüm dünyayı etkisine alan ve yüksek bulaş riski nedeniyle günlük yaşantımızda çok önemli değişikliklere yol açan Covid pandemisi, Ramazana da damga vurdu. Bu yıl Ramazana Covid-19’un gölgesinde girilirken Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy, “Enfeksiyon hızının kontrol altına alınmaya başladığının ilk işaretlerini görmeye başladığımız şu günlerde toplum olarak çok dikkatli olmalı ve şu ana kadar ülke olarak aldığımız önlemleri aksatacak her türlü davranıştan uzak durmalıyız. Çünkü biliyoruz ki Covid-19 çok kolay bulaşabiliyor, üstelik virüsü taşıyan bir kişi bir anda onlarca kişiyi enfekte edebiliyor. Bu nedenle diğer insanlar ile yakın temasın kesilmesi, hastalığın yayılmasını engellemek için en önemli kuralların başında geliyor. Ramazanda da, aldığımız tedbirlerden ödün vermeden hastalığın yayılmasına yol açabilecek her türlü davranıştan uzak durmamız şart” diyor. Ramazanda yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı dikkat edilmesi gereken çok önemli kurallar olduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy, sosyal mesafeden beslenmeye, uykudan harekete kadar öncelikli kuralları sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Mesafe kuralı

Diğer insanlar ile en az 2 metre mesafe kuralına uymalıyız. Artık çok iyi bilindiği gibi, konuşurken, öksürdüğümüzde, gülerken yani ağzımızı açmak zorunda kaldığımız tüm eylemler virüsün etrafa saçılmasına yol açıyor. Covid-19 hastalığında sadece hasta olanların değil, hiçbir şikayeti olmayanların da boğazlarında virüsü taşıyabildiği biliniyor. Bu nedenle Ramazanda da 2 metre mesafe kuralını ihlal edecek her türlü aktiviteden uzak durmak gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda 2 metre kuralının çok daha önemli olduğunu unutmamalı, örneğin sofraya otururken birbirimize uzak oturmaya ve çok gerekmedikçe yüksek sesle konuşmamaya, kısacası virüsün ortama saçılmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çok dikkat etmeliyiz.

Beslenme

Ramazanda öğün sayısı ikiye ineceği için bağışıklığı güçlendirici besinler tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlıklı kalmanın temel kurallarından birisi. Ramazan sofralarında protein, yağ ve karbonhidrat açısından dengeyi sağlamaya, ayrıca tuz ve şeker kısıtlamasına giderek, mümkün olduğunca da doğal vitamin deposu olan sebze ve meyvelerden tüketmeye dikkat etmek gerekiyor. Günlük su ihtiyacının ortalama 60 kg olan bir birey için en az 1,5-2 lt olduğunu da unutmamalı, iftar ve sahur arasında da düzenli su içmeye özen göstermeli. Ayrıca yemekten hemen sonra yatmamak gerekiyor. Çünkü; dolu mide ile yatağa girmek uyku kalitesinde bozulmaya ve reflü gibi problemlerin oluşmasına yol açabiliyor.

Düzenli ilaç kullanımı

Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, KOAH gibi kronik hastalıkları olanlar Covid-19 enfeksiyonundan en fazla etkilenen grupta yer alıyor. Bu hastaların hastalıklarının kontrol altında tutulabilmesi için ilaçlarını düzenli almaları son derece önemli. Bu tür hastalıkları olanların hekimleri ile görüşmesi ve oruç tutmalarının sakıncalı olup olmadığı konusunda tavsiye almaları gerekiyor.

El yıkama

Covid pandemisine karşı el yıkamak çok önemli. Özellikle dışarıdan eve geldiğimizde, yemek yemeden önce el yıkamayı alışkanlık haline getirmemiz şart. Elimizi yüzümüze, ağzımıza değdirmememiz gerekiyor. Elimizi yıkarken ılık su ve sabun ile en az 20 saniye sürecek şekilde el içi, el sırtı ve parmak aralarını iyice yıkamaya özen göstermeliyiz.

Dünyanın en iyileri listesinde bir Türk markası

Dünyanın en prestijli doğrudan satış sitesi Direct Selling News’ün geçen hafta açıkladığı 2020 verilerine göre, Farmasi, 32. Sırada yer alarak dünyaca ünlü markaları geride bıraktı.

Türkiye adına global düzeyde ilk yüz firma arasına girmeyi başaran marka, dünyanın en büyük doğrudan satış kozmetik firmaları ile zirveyi zorladı.

1950’li yıllarda Dr. Cevdet Tuna’nın kurduğu, bugün ailenin üçüncü kuşak temsilcileri Sinan Tuna ve Emre Tuna tarafından yönetilen, ABD dahil 125 ülkeye ihracat yapan Türk markası Farmasi, dünyanın en prestijli doğrudan satış listesinde 32. Sırada yer aldı. Sorularımızı Sinan Tuna cevapladı.

Bu ilk 100 listesi neye göre hazırlanıyor?

Global ölçekte her yıl doğrudan satışta en fazla ciro yapan en büyük 100 şirkete bakılıp hazırlanıyor.

Farmasi şu an Türkiye genelinde kaç kişi ile doğrudan satış yapıyor? Ciro ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Toplam 2,5 milyon girişimcimiz var. Ve bu ağ ürünlerin kalitesi ile doğru orantılı olarak günden güne büyüyor. Ciromuz 250 milyon dolar.

Kaç ülkeye ihracat yapılıyor?

Amerika, Ukrayna, Romanya olmak üzere tam 125 Ülkeye ihracat yapılıyor. Hatta USA, Ukrayna, Macaristan, Romanya, Tunus, Makedonya dahil 26 ülkede temsilcilerimizle satış yapıyoruz.

2019 yılında yüzde kaç oranında büyüdünüz? En çok satan beş ürününüz hangileri?

200 bin metrekare alanda, toplam 700 kişi ile çalışarak neredeyse yüzde 80 büyüme gerçekleştirdik. En çok satan ürünler; Dr. C. Tuna ürünleri, BB ve CC Kremler, maskaralar, kişisel bakım ve temizlik ürünleri ve gıda takviyeleri. Bu başarı tesadüf değil; Tüketicilerin her türlü ihtiyacına çözüm sunan kaliteli ve uygun fiyatlı ürün gamımızla memnuniyet oranımız çok yüksek.

Kişisel bakım malzemeleri yok satıyor!

Türkiye’nin kozmetik ihracatında birinci markası konumuna yükselen Farmasi’nin özellikle Dr. C. Tuna ürünleri, BB ve CC Kremleri, maskaraları, gıda takviyeleri, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri yok satanlar listesinde yer aldı.

Başarının arkasında müthiş bir AR-GE ve emek var!

Bu başarının tesadüf olmadığını, arkasında müthiş bir Ar-GE yatırımı olduğunu açıklayan Farmasi Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Tuna ve Emre Tuna, “Bu tarihi başarı bir ilktir. Tüm Farmasi Ailesi olarak gece, gündüz çalışmanın karşılığını tescilli olarak almanın haklı onuru ve gururu içerisindeyiz. Bu hepimiz için bir başlangıç, asıl hedefimiz dünyanın en büyük doğrudan satış firması olmak. Sağlıklı yaşam tarzını destekleyen ürünlerimizin kalitesi ile doğru orantılı olarak ihracat talebi büyüyor, bu da Türkiye açısından da gurur verici başarıları getiriyor” dedi.

Coronovirüse karşı nar pekmezi

Dünya genelinde kanser, yüksek tansiyon,damar sertliği oranlarındaki yüksek artış insanları gıda tüketiminde daha dikkatli olmaya yöneltiyor . Teknoloji kullanılarak üretilen gıdalar içerisinde bulunan kimyasal bileşikler ve gıdaların maruz kaldığı yüksek ısı büyük rol oynuyor .Bu konudaki toplum bilinci çok önemlidir. Bu nedenle Abamor firması olarak gıda güvenliği ve insan sağlığını pozitif anlamda etkileyebilmek için,ürünlerinde ısıl işleme tabi tutulmamasına azami dikkat gösteriyor . Ürünlerin içerisinde bulunan HMF test sonuçları çok düşük ısılarda üretim yaptığımızın kanıtıdır.HMF ısıl işleme maruz kalan gıdalarda indirgen şekerler ve aminoasitlerin tepkimeye girmesiyle oluşurlar ve birçok gıdada, miktarları ısı işlemden dolayı açığa çıkmaktadır. Meyve suyu, reçel, marmelat, pekmez, bal gibi ısı işlemine maruz kalan gıdalarda HMF oluştuğu gözlenmiştir ve o gıdanın kalitesinin belirlenmesinde önemli bir faktördür.

Voonka Kids ve Tohum Otizm Vakfı İş birliği Devam Ediyor!

Voonka Kids, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’na eğitim alanında destek vermeye devam ediyor. Daha önce Mardin ve Konya’da otizmli çocukların özel eğitim alacağı sınıflar oluşturan Voonka Kids, bu kez covid-19 salgını sebebiyle ara verilen eğitim sürecinde otizmli çocuklara özel online seminerlerin destekçisi oldu.

Gelecek kuşaklar adına hissettiği sorumluluk bilinciyle özellikle eğitim alanında sosyal sorumluk projelerine destek vermeye devam eden Voonka ailesi Tohum Otizm vakfı ile yaptığı iş birliğine bir yenisini ekledi. Tohum Otizm Vakfı ile gerçekleştirdiği “Eğitimin Peşindeyiz” projesi kapsamında Mardin Toki İlköğretim Okulu’nda ve Konya Ahmet Perihan Demirok İlköğretim Okulu’nda otizmli çocukların özel eğitim alacağı özel materyaller içeren sınıflar oluşturan Voonka Kids, bir yandan öğretmenlere bu materyalleri kullanarak, öğrencileri ile nasıl daha verimli çalışabileceklerine yönelik eğitimler verilmesini sağladı.

Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona virüsü İle mücadelede eden sağlık çalışanlarını unutmadı

Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rap şarkısı yazarak tepkisini dile getirmişti.. Abdurrahman Delen Korona Virüs salgını bahanesiyle sattıkları ürünlere insafsızca zam yapan fırsatçılara çektiği rap ve türkü karışımı kliple tepki gösterdi.

Çin'in Vuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan virüs salgınının bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Abdurrahman Delen "Son günlerde ülkemize de sıçrayan bu salgınla ön saflarda hayatı pahasına yer alan sağlık çalışanlarınıda unutmadı.

Delen evde karantina günlerinde haber kanallarında sağılık çalışanlarını çocukların anne baba özlemlerini gördükten sonra çok etkilendiğini dile getirdi. Benimde çorbada tuzum olsun diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedim dedi.

41. Acil Komşum Eğitimi İlk Kez Online olarak gerçekleştirilecek…



Herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu bir ilke daha imza atıyor.

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği tarafından başlatılan ‘Acil Komşum Projesi’ başta İzmir olmak üzere bütün Türkiye’de her apartmanda bir ilkyardım gönüllüsü bulunmasını amaçlıyor.

Acil Komşum ile apartmanlarda bulunan ilk yardım gönüllüleri ile acil durumlarda ilk yardım yapabilme yeteneği kazandırılırken; kültürümüzün en büyük miraslarından biri olan sıcak komşuluk ilişkilerine yeniden bir heyecan kazandırılması hedeflenmektedir.

Ülkemizi ve tüm dünyayı esir alan Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rodoplu, yapmış olduğu Acil Komşum Eğitimi’nin 41.sini video konferans uygulaması Zoom programı üzerinden gerçekleştirecek. 26 Nisan akşam saat 18:00’a kadar bu eğitime kayıt yaptırabilir herkes. 41. Acil Komşum Eğitimi 27 Nisan Akşamı saat 19:00’da Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşeceğini duyuran Rodoplu; ‘‘Bu eğitimimiz bizim için bir ilk olacak çok heyecanlıyız’’ diye konuştu.