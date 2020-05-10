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DİKKAT!  ORUÇ TUTARKEN KİLO ALMAYIN! 

Aslında manşetin devamını şöyle getirmek istiyorum. Ramazan’da kilo almayın, susuz kalmayın, vitaminden yoksun beslenmeyin, pideye, makarnaya sarılmayın. Yemekten hemen sonra çay içmeyin! Şeker’den uzak durun.

10 Mayıs 2020 Pazar 18:02
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DİKKAT!  ORUÇ TUTARKEN KİLO ALMAYIN! 

SUMRU AYDIN

C Vitamininden zengin meyveler tüketin! Bu tavsiyeler aslında birçok İç hastalıkları uzmanı ve diyetisyenlerin ortak görüşü. Toplum olarak makarna, ekmek ve türevlerini tüketmeyi çok seviyoruz. Bunun kanıtını da sokağa çıkma yasakları öncesi fırınların önündeki uzun kuyruklardan, marketlere saldırıp makarna stoklanmasından anlayabiliyoruz. Bana kalırsa bir süre aç kalmak makarna tüketmekten çok daha faydalı…

Tüm dünya Oruç tutmanın faydaları hakkında konuşuyor. Bu konuda özellikle Almanya’da yapılmış çok fazla çalışma ve yazılmış birçok kitap var. Oruç tutmayı haftalık, aylık olarak alışkanlık haline getirmiş olan birçok insan da tanıyorum. Benim bildiğim en önemli isim Twitter Ceo’su Jack Dorsey. Tabii ki bizim dinimizin gerektirdiği oruç tutmanın içeriği Avrupa’dakinden biraz daha farklı ancak doğru yapılırsa orucumuzun faydaları saymakla bitmez. Özellikle Sahura kalkar iseniz ve su tüketimine önem verirseniz kendinizdeki yenilenmeyi hissedeceksiniz. Bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, Oruç tutarken yapmamız gerekenleri ve yapmaktan kaçınmamız gereken noktaları sizler için açıklıyor. Eğer doktorumuzun tavsiyesine uyarak Oruç tutarsanız Ramazan sonrasında kilo alma derdiyle uğraşmazsınız! Herkesi evde kalmaya devam etme konusunda uyarıyorum. Normal hayatımıza Ocak 2021’den önce dönmemiz mümkün değil. Eskisi gibi olamayız. Sevgiler,

Ramazan’da Doğru Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Uzun saatler aç kalmak ve su içememek her ne kadar normal beslenme düzenimizin dışında olsa da doğru beslenme ipuçlarıyla bu dönemi daha sağlıklı geçirebiliriz. Doğru bir beslenme ile hem oruç tutup bedenimiz için bir ay boyunca detoks yapabilir hem de ihtiyacımız olan enerji ve vitaminleri alabiliriz.

Oruç Tutup Kilo Almamak İçin Bunları Yapın!

-Sakın gece yatarken niyet edip uyumayın, mutlaka sahura kalkın.

-İftarda midenizi çok doldurup tüm gün yemeniz gerekenleri tek bir öğüne sığdırmayın.

-Bol su içmeyi unutmayın.

-Tatlı tercihlerinizi sütlü tatlı olarak yapın.

-Haftada iki kez sütlü tatlı tüketip diğer günlerde meyve veya kuru meyveyi tatlı olarak kullanın.

-Meyve tüketimini unutmayın

-Sıvı ihtiyacını karşılamak için az şekerli komposto veya şeker yerine bal ilave edilmiş soğuk içecekler tercih edin.

İftarda nelere dikkat edilmeliyiz?

* Yaklaşık 16 saate yakın susuz kalan vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için orucunuzu su ile açın. 

* İftarda dolu dolu yemek yerine yediklerinizi iftar ve sahur arasındaki zamana yayın.

* Ana yemeğe geçmeden önce vereceğiniz 10-15 dakikalık bir ara, gün boyunca durmuş olan ve tüm yıl boyunca buna alışık olmayan sindirim sisteminizin doğru çalışmasına yardımcı olacaktır.

* Ramazan ayında mideniz çok daha hassaslaşır. Bu sebeple yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı. Kızartma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini uygulamalısınız.

* Sıcak ve uzun geçen oruçlu günün ardından iftar sofranızda, sizi hem serinletecek hem de kalsiyum ve potasyum ihtiyacınızı karşılayacak yoğurt, haydari, cacık, salata gibi ürünleri mutlaka tüketmelisiniz.

* İftardan sonra oluşacak şişkinlik ve hazım sorunları için maden suyu tüketebilirsiniz. Gün içinde terleyerek attığınız elektrolit kaybını dengeleyen maden suyu vücudunuza iyi gelecektir. 

Sahurda Bunları Yapın! 

* Yedikten sonra yatmak yerine mutlaka sahura kalkın. Uzun süren günlerde sahura kalkmadan tutulan oruçlar, sizi gün boyu zorlayacaktır.

* Sahur yemeklerini azar azar ve iyice çiğneyerek yiyin. Çiğ sebze, domates, salatalık gibi posası ve su içeriği yüksek yiyeceklere mutlaka sahurda yer verin.

* Sahurda kahvaltılık tercih edenler, az yağlı peynir ya da lor peyniri tüketmeli. Vücuda protein ve su sağlayacaktır.  

* Sahurda mutlaka bol sıvı tüketimi olmalıdır. Sahurda içeceğiniz sıvılar, uzun süren oruçlu günlerde, vücudunuzun su ihtiyacına cevap verecektir.

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SağlıkSağlık Notlarıönce VatanSumru AydınOruç
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