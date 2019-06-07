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Dikkat! Güneş En Çok Bebekleri Etkiliyor!

Yeterli D Vitamini alan bebeklerin bağışıklık sistemi kuvvetli olduğundan hastalıklarla daha kolay mücadele ettikleri bir gerçek. Peki Güneşten maksimum düzeyde D vitamini alırken aynı zamanda pişik, yanık ve alerjilerle nasıl başa çıkacağız?  Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Deniz Yardımcı, yaz aylarında hassaslaşan Bebek cildi ve güneşten korunma yöntemleri hakkında tüm okuyucularımızı bilgilendiriyor. Herkese bol güneşli ve D vitaminli, mutlu ve huzurlu bir hafta diliyorum. 

Dikkat! Güneş En Çok Bebekleri Etkiliyor!

Yeterli D Vitamini alan bebeklerin bağışıklık sistemi kuvvetli olduğundan hastalıklarla daha kolay mücadele ettikleri bir gerçek. Peki Güneşten maksimum düzeyde D vitamini alırken aynı zamanda pişik, yanık ve alerjilerle nasıl başa çıkacağız?  Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Deniz Yardımcı, yaz aylarında hassaslaşan Bebek cildi ve güneşten korunma yöntemleri hakkında tüm okuyucularımızı bilgilendiriyor. Herkese bol güneşli ve D vitaminli, mutlu ve huzurlu bir hafta diliyorum. 

07 Haziran 2019 Cuma 18:42
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Dikkat! Güneş En Çok Bebekleri Etkiliyor!

SUMRU AYDIN

İşte Bebeklerde Sıklıkla Rastlanan Cilt Rahatsızlıkları

Güneş Işınlarının Etkisiyle Oluşan Yanıklar

Bebeklerin cildinin ne kadar duyarlı ve derilerinin yetişkinlere göre epey ince olduğunu biliyoruz. Haliyle güneş ışınları, ince bir duvara sahip ciltlerinde kızarıklıklardan yanıklara kadar birçok olumsuz sonuca yol açabiliyor. Bu sebeple bebeklere güneşe çıkarmadan önce uygun bir güneş kremi ile koruma sağlamak oldukça önemli.

Sinek Ve Böcek Sokmalarına Bağlı Gelişen Cilt Lezyonları

Yaz aylarıyla birlikte hayatımıza giren sinek ve böcekler en çok bebeklerde olumsuz sonuçlara yol açıyor. Sinek ısırığı ve böcek sokmalarına bağlı olarak ciltte kızarıklıklar meydana gelebiliyor. Buna önlem olarak kaşıntı giderici jeller ve kremler kullanılabilir. Ancak ısırılan bölgede iyileşme olması gerektiğinden uzun sürüyor ve açık yara oluşuyorsa enfeksiyon kapmasını önlemek için doktorunuza başvurun.

İsilik;

İsilik her yaş grubundan çocukta olmasına rağmen en çok bebeklerde görülüyor. Çünkü bebekler yetişkinlere göre daha küçük cilt gözeneklerine sahip ve bu nedenle terlediklerinde teri vücuttan atmaları daha zor. Yaz aylarıyla birlikte bebekler için tam bir baş belasına dönüşen isilik bebeklere giydirilen sıkı kıyafetlerle ve hareket sınırlamasıyla daha da artıyor. 

Peki, çözüm nedir? Yapmanız gereken, bebeklerin onlara uygun şampuanla günde 2 kez yıkanması ile olabilir bebeğinizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve güneşten koruyun. Buradaki mantık da bebeğinizin derisinin ısınmadan serin kalmasıdır. Eğer ağır bir isilik durumu gözleniyorsa doktora başvurmakta fayda var.

Havuz Ve Deniz Sezonun Açılmasıyla Ortaya Çıkan Cilt Rahatsızlıkları

Temiz olmayan yüzme havuzuna giren bebekler birçok enfeksiyona yakalanabilir, ciltte kaşıntı, sarı uçlu kızarıklıklar oluşabilir. Hijyene çok dikkat edilmelidir. Buna rağmen belirtiler davam ederse mutlaka bir hekime başvurulması gerekmektedir.

Çok kuru cildi olan bebeklerde havuz sonrası alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Banyo sonrası nemlendirici kullanımı arttırılmalıdır.

Diğer bir hastalık ise havuzların yol açtığı mantarlar. Bu yüzeysel mantarlara pişiklerin artışına neden olur. Önlem olarak bebeğinizin cildini daima kuru tutmalı ve ortak kullanılan eşyaları bebeğinizde kullanmamalısınız. Mümkün olduğunca bebeklerde havuz yerine deniz tercih edilmelidir.

Peki, Bebeklerimizi Güneşin Zararlı Işınlarından Nasıl Koruyabiliriz?

6 aydan daha küçük bebekler, sıcak çarpması riski nedeniyle doğrudan ve dolaylı güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Özellikle, güneş ışınları en kuvvetli olduğunda, sabah 10.00 ile öğleden sonra 16.00 arasında bebeğinizi güneşe çıkarmayın.

Bebekleri mümkün olduğunca gölgede tutun. Örnek olarak, bir ağaç, plaj şemsiyesi veya bebek arabasındaki güneş korumasının altı gibi. Ancak unutmamak gerekir ki, bu yüzeyler UVR etkisini yalnızca% 50 oranında azaltabiliyor.

Güneş kremi, 6 aydan büyük bebeklere bebeklerin giysiler ve şapka koruması dışında kalan tüm cilt bölgelerine uygulanmalıdır.

Bebeklere terlemeyecek şekilde ince pamuklu kıyafetler giydirilmeli, mutlaka şapka takılmalıdır.

Bebekler için güneş koruyucularında fiziksel koruma oluşturan koruyucular kullanılmaldır. Bunlar ciltten emilim olmadan güneş ışınlarını yansıtan koruyucu görevini görürler.

Önce Vatan Gazetesi

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