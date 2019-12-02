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Dev bağırsak maketiyle kolon kanserine dikkat çektiler

İzmir Tınaztepe Galen Hastanesi'nde, 'Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı Haftası' dolayısıyla kalın bağırsak hastalıkları farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında hastane girişinde kolon kanserine dikkat çekmek için sergilenen 12 metre uzunluğundaki dev bağırsağın içinden geçenler, maketin içinde sağlıklı ve kanserli bağırsak dokularını görme fırsatı buldu.

Dev bağırsak maketiyle kolon kanserine dikkat çektiler

İzmir Tınaztepe Galen Hastanesi'nde, 'Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı Haftası' dolayısıyla kalın bağırsak hastalıkları farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında hastane girişinde kolon kanserine dikkat çekmek için sergilenen 12 metre uzunluğundaki dev bağırsağın içinden geçenler, maketin içinde sağlıklı ve kanserli bağırsak dokularını görme fırsatı buldu.

02 Aralık 2019 Pazartesi 13:53
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Dev bağırsak maketiyle kolon kanserine dikkat çektiler

İZMİR - Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı Haftası dolayısıyla Tınaztepe Galen Hastanesi'nde, kalın bağırsak hastalıkları farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kanserle Dans Derneği ve Meme Kanseri Derneği işbirliğiyle 12 metre uzunluğunda dev bağırsak maketi sergilendi. Hastane girişine yerleştirilen dev maketin içine girerek burada kanser evrelerini görme fırsatı yakalayan hastalar, aynı zamanda maket içerisinde yer alan bağırsak dokusuyla ilgili bilgileri de okudu. Sağlıklı ve hastalıklı bağırsak dokularını aşama aşama gösteren maketin sonunda vatandaşlar, sağlık çalışanları tarafından erken teşhisin önemi hakkında bilgi aldı. Etkinlik hakkında konuşan Tınaztepe Galen Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, "Kalın bağırsak kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz etkinlik kapsamında, bir hafta boyunca kolon maketi hastanemizin girişinde duracak. Maketin içerisinde ülseratif kolit ve crohn hastalığı belirtileri dışında, kolon kanseri, polipler, partiküller gibi çok sık görülen kalın bağırsak hastalıkları ile ilgili bilgiler yer alıyor. Dev boyuttaki maketin içerisine vatandaşlar rahatlıkla girebiliyor" dedi.

'KOLONOSKOPİ İHMAL EDİLMEMELİ'

Kolon kanserine dikkat çeken Prof. Dr. Akbulut, "Kolon kanseri açısından bakarsak, özellikle kansızlığı olan, büyük abdestinde değişiklikler olan, kilo kaybı olan, makat bölgesinde ağrısı olan hastaların mutlaka doktora gitmesi gerekiyor. 50 yaşın üzerindekiler mutlaka kolonoskopi yaptırmayı ihmal etmemeliler. Ailesinde kalın bağırsak kanseri olanlar, kalın bağırsak kanseri görülmesinden 5 yıl kadar önce kolonoskopi yaptırmalılar. Ülseratif kolit ve crohn hastalığı ise otoimmum bir hastalık ve tam sebebi bilinmiyor. Kanama, ishal, kabız ve karın ağrısıyla kendini gösterebiliyor. Bu hastalık da önemli ve dikkat çekilmesi gereken bir hastalık" diye konuştu.

'AMACIMIZ KOLONOSKOPİYE YÖNLENDİRMEK'

Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım ise, "Yaklaşık 6 yıldır kolon maketini açıyoruz. Amacımız bağırsak hastalıklarına dikkat çekerek insanları kolonoskopiye yönlendirmek. Maketimiz yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve yarım ay şeklindedir ve 7 kişi yan yana yürüyebilecek derecede geniştir. Vatandaşların bu görsellere bire bir temas edebilmeleri oldukça önemli. Kolon kanseri ileri evrelerde anlaşılmayabiliyor. Büyük bir görsel olduğu için etkili bir yöntemle doktorlara yönlendirebiliyoruz. Kanser tedavileriyle ilgili vatandaşlara broşür dağıtarak yalnızca kolon kanseri değil, meme, rahim, akciğer kanseri gibi birçok tür hakkında bilgi veriyoruz" dedi.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dev Bağırsak MaketiKolon KanseriTınaztepe Galen Hastanesi
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