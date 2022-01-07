Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,022.74
ALTIN
797.48
DOLAR
13.86
STERLİN
18.78
EURO
15.67
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel...
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli...
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Deride kabarıklık ve kızarıklık Omicron belirtisi'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, "'Omicron' varyantı görülen kişilerde diz, dirsek ve ayak bölümlerinde kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık ya da morumsu isilik veya kurdeşen benzeri deri döküntüleri meydana geliyor" dedi.

07 Ocak 2022 Cuma 11:37
13 Okunma
'Deride kabarıklık ve kızarıklık Omicron belirtisi'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, İngiltere'de yapılan araştırmaya göre 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Kartal, 'Omicron' varyantındaki deri tutulumlarının daha çok çocuk ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Covid-19'da genç ve çocuklarda pek bulgu olmuyordu. Burada bir farklılık var. Deri tutulumu daha farklı ve yüzde 20 oranında görülüyor. Deri bulguları özellikle kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen dediğimiz şikayetlerle karşımıza çıkıyor. Bunlar da daha çok diz, dirsek ve ayaklarda görülebiliyor. Yine deride kabarık, hafif yanma ile karakterize kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Bunlar da ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülmekte" diye konuştu. 

'DERİ DÖKÜNTÜSÜ VARSA TEST YAPTIRILMALI'

Prof. Dr. Kartal, 'Omicron' varyantı tespit edilmeden önce deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini vurgulayarak, "Enfeksiyonun başlayıp klinik olarak ortaya çıkmadığı dönemde bu bulgular görülebiliyor. O yüzden bir haberci niteliği haline gelebiliyor. Bulaş bu varyantta çok önemli. Çocuklarımızda böyle bir bulgu varsa mutlaka test yaptırmamız açısından da bizi uyarmakta bu durum. Tedavi sonrasında da bu bulguların hemen geçmediği raporlanmış. Bizim de bu bulgulara dikkat ederek hastalara böyle yaklaşmamız gerekmekte. O yüzden deri bulguları bize bir haberci olarak karşımıza çıkabileceği için bu bulguları gördüğümüzde hemen teste gitmemiz önemli. Deri bulguları hemen geçmiyor. Bazen tedavi sonrasında bile bir süre devam ediyor ama mutlaka kalıcı bir hasar bırakmadan geçiyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OmicronDeriKabarıkKızarıkProf. Dr. Pelin Kartal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan: 'Omicron' hızlı yayılım gösteriyor
Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan: 'Omicron' hızlı yayılım gösteriyor
"KKKA aşısında Faz-1 çalışmasının Sivas’ta yapılması düşüncemiz var"
"KKKA aşısında Faz-1 çalışmasının Sivas’ta yapılması düşüncemiz var"
​​​​​​​Kovid paniği ile çocuk acillere koşturuyorlar 
​​​​​​​Kovid paniği ile çocuk acillere koşturuyorlar 
Beyin ile kalp arasındaki gizemli iletişim: “Kırık Kalp Sendromu”
Beyin ile kalp arasındaki gizemli iletişim: “Kırık Kalp Sendromu”
BAĞIRSAK TERAPİSİ OTOİMMÜN HASTALIKLARA UMUT OLUYOR…
BAĞIRSAK TERAPİSİ OTOİMMÜN HASTALIKLARA UMUT OLUYOR…
Vaka sayıları İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da düştü 
Vaka sayıları İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da düştü 
Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Tüm canlıların ortak geleceği için 'Tek Sağlık' çağrısı
Tüm canlıların ortak geleceği için 'Tek Sağlık' çağrısı
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Vakalar biraz daha yukarı yol alabilir
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Vakalar biraz daha yukarı yol alabilir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma