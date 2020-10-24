Deprsyonu Anlattı

İSTANBUL-

Depresyon nedir;

Elif Şahin Depresyon; beyin sisteminde ki bazı bağlantılar arasında yaşanan düzensizlik ve aksaklıktan dolayı ; duygu, düşünce ve davranış sistemlerinin işlevinin olumsuz etkilendiği ruhsal bir bozulma halidir. Depresyon; halk arasında bilinenin aksine iki gün süren keyifsizlik veya durgunluk değildir. Pek çok patolojik bileşenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan,

-Umutsuzluk

-Çaresizlik hissi

-Karamsar duygu-durum

-Düşük motivasyon

-İştah azalması, kilo kaybı veya iştah artması, aşırı kilo alımı

-Değersizlik, yetersizlik hissi

-Geleceğe dair olumsuz düşünceler

-Daha önce keyif alınan aktivitelerden uzaklaşma;

gibi belirtilerden bahsetmek mümkün. İstatistiksel verilere bakıldığında depresyon 20'li ve 30'lu yaşlarda başlıyor ve kadınlarda daha sık görülüyor. Bunun nedeni olarak kadınların daha fazla tıbbi destek istemesi ve rutin kontrolleri aksatmaması gösteriliyor.

Depresyon Nasıl tedavi edilir;

Elif Şahin, "Depresyonun önlenmesinin kesin bir yolu yoktur. Ancak tedavi konusunda gelinen nokta oldukça başarılıdır. Kişinin azalan benlik saygısına yönelik başarılı girişimler, stresi kontrol etmek, ilaç desteği almak , aile ile destek üçgeni oluşturmak tedavinin gidişatını etkileyen faktörler arasındadır" dedi.

ELİF HAYVALI