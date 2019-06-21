DentGroup Diş Klinikleri ‘Vaka Yarışmaları’ başvuruları başladı

İSTANBUL- Geleceğin diş hekimlerini keşfetmek ve onları daha iyi vakalar yapma konusunda teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Diş Hekimliği Fakültelerinin 5. Sınıf öğrencileri, fakültede uzmanlığı devam eden öğrenciler ve mezuniyeti üzerinden 3 yıl geçmemiş hekimler katılabiliyor.

Yarışmaya tüm branşlarda (Ortodonti, Pedodonti, Endodonti, Protez, Tedavi, Pratisyen, Cerrahi, Periodontoloji, Estetik vs.) katılım sağlayabiliyor ve vakalar DentGroup’un uzman ve pratisyen diş hekimleri ile sponsor firma yetkililerinden oluşan Akademik Jüri ile değerlendiriliyor.

Dereceye giren ilk 10 öğrenciye DentGroup klinikleri’nde staj imkanı sunan yarışma ile aynı zamanda ilk üçte yer alan öğrencilere de birbirinden değerli ödüller sunuluyor. Birinciye Nikon fotoğraf makinesi, 3M Platinum hediye seti, CADA 2019 Dijital Diş Hekimliği Fethiye Kongre katılımı; ikinciye 3M Gold hediye seti, Sirona HandsOn kursları, Nikon hediye çeki; üçüncüye de 3M Silver hediye seti ve Protaper Next Kanal Eğeleri de büyük ödüller arasında.

Vaka yarışmasına yönelik DentGroup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortodonti Uzmanı Doktor Cihan Çapan: ‘DentGroup olarak amacımız diş hekimliğine ve diş hekimlerinin gelişimine her daim katkı sağlamaktır. Vaka yarışmalarımız ile diş hekimliği öğrencilerinin ve yeni mezun diş hekimlerimizin keşfedilmesine ve sektöre kazandırılmasına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.’ dedi.

Haber: Elif Hayvalı