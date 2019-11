"Dental tasarımla gülüşünüze estetik kazandırın"

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Burak Gümüştaş, gülüş estetiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gümüştaş, geleneksel diş hekimliğinin ağız hijyeni ve ağız hastalığının önlenmesi, teşhisi ve tedavisine odaklanırken kozmetik diş hekimliğinin ise dişlerin görünümünü ve gülüşünü iyileştirmeye odaklandığını söyledi.



ÖNCE TASARIM SONRA UYGULAMA



Tedavi ve hizmetler sayesinde gülüşün hem sağlıklı hem de estetik hale geldiğine dikkati çeken Gümüştaş,"Güzel bir diş rengi seçimi, doğru bir diş dizisi, eksik dişlerin yerine koyulması ve sağlıklı diş etleriyle iyi bir gülüş tasarımı yapılabilir. Gülüş estetiği; iyi bir planlama ile kişinin ağız yapısının detaylı analizi sonucunda diş ve diş etlerinin sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşması için gerekli uygulamalar bütünüdür. Diş eti çekilmeleri, diş rengi, çatlak veya kırık dişler ve dişlerin kapanma biçimi gibi unsurlarda gerekli incelemeler ve düzeltmeler yapılarak estetik bir gülüşe kavuşmanızı sağlar. Bu incelemede temel amaç kişinin gülüşü esnasında hangi tarzda sorunların kendini gösterdiğinin net bir şekilde belirlenmesi ve planlama işlemlerine başlanmasıdır. Gülüşteki eksikliklerin belirlenmesinin ardından gerekli olan her türlü çalışma eksiksiz olarak belirlenecektir" dedi.



KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ



Gümüştaş, ortodonti tedavisiyle sonucun çok daha iyi hale gelebileceğini belirterek, şunları söyledi: Genel itibari ile gülüş estetiği içerisinde zirkonyum diş, diş beyazlatması, farklı kaplama türleri, diş eti tedavisi başta olmak üzere gerekli olan her türlü tedavinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna bir de ortodonti tedavisi eklendiği zaman tedavi sürecinde farklı değişimler kendini göstermeye başlayacaktır. Doktorların söylemiş oldukları konulara dikkat etmesi ve buna göre gerekli olan çözümlerin eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Uygulanacak işlemlere göre de tedavi süreci her bireyde farklılık göstermektedir"