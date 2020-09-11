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Demir Eksikliğine Dikkat Edin!

Günlük hayatımızda sağlığımızla ilgili birçok problem yaşıyor, çoğunu görmezden geliyoruz. Vücudumuzun verdiği birçok uyarı sinyalini ise geçirtirmek için günlük hayatın keşmekeşini bahane ediyor, zamanın kısıtlı oluşundan yakınıyoruz. Böyle yaparak sadece hastalıkların büyümesine ve tedavi edilemez bir yola girmesine sebep oluyoruz. Tıpkı demir eksikliğinde olduğu gibi… Bunu önlemek ise vücudumuzun verdiği uyarı sinyallerini dikkate almaktan ve doktora başvurmaktan geçiyor. Bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık demir eksikliği nedenleri, belirti ve tedavi yöntemleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizlerle paylaşıyor. Maske + Mesafe kuralına uymaya en çok ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Şekerden uzak, yeşil yapraklı sebzeleri bol olarak tükettiğimiz sağlıklı günler diliyorum.

11 Eylül 2020 Cuma 16:55
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Demir Eksikliğine Dikkat Edin!

HABER: SUMRU AYDIN

Demir Eksikliği Nedir?

Demir eksiklliği; hemoglobinin yaş ve cinsiyete göre kandaki hemoglobin miktarının erişkin erkeklerde 13g/dl, kadınlarda ise 12g/dl değerinin altında düşmesi durumudur. Çoğu zaman önemsenmeyen bu sorun tedavi edilmediği takdirde birçok ciddi hastalığa davetiye çıkarır.

Çocuklarda Demir Eksikliği Tehlikeli mi?

6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda bu değerler, 11g/dl’nin, 6-14 yaşlarda 12g/dl’nin altındaysa demir eksikliği olarak kabul edilir. Çocuklarda annemi; büyüme gelişme, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileği için çok daha tehlikeli bir durumdur.

Anemi Ve Kanser Arasındaki Korkutucu İlişkiye Dikkat!

Alyuvarlarda bulunan hemoglobinin asıl fonksiyonu akciğerlerden dokulara oksijen taşımaktadır. Anemide hemoglobin yetersiz olduğundan dokulara ulaşan oksijen miktarı azalır ve sonucunda hipoksi gelişebilir. Bu durum bütün vücut sistemini etkileyerek kalp, kas ve sinir sisteminde önemli belirtilerle ortaya çıkar. Yaygın görülen bir durum olan demir eksikliği; özellikle emzirme ve hamilelik döneminde, büyüme çağı ve aşırı adet kanaması geciken genç kızlarda takibi yapılması gereken bir sağlık problemidir. Bu durumların dışında; ülser, bağırsak kanseri, rahim ağzı kanseri gibi durumlarda da yine anemi görülebilir.


İşte En Sık Rastlanan Anemi Türleri:

  • Demir eksikliğine bağlı anemi,
  • Folik asit eksikliğine bağlı anemi ( Koyu yeşil sebzelerden yoksun bir beslenme düzeni sonucu görülür.)
  • Vitamin B-12eksikliğine bağlı anemi( Özellikle vejetaryen ve vegan yaşam tarzını benimseyen kişilerde görülür.)

Demir Eksikliği En Çok Bu Nedenlere Bağlı Olarak Ortaya Çıkıyor!

  • Demir eksikliğinin en önemli nedeni, demir yapan besinlerin tüketilmemesidir.
  • Demirin bağırsaklardan emilimini engelleyecek süt, yoğurt tahıl gibi besinleri fazla tüketilmesi bir diğer önemli nedendir.
  • Yemek yerken demir emilimini engelleyen kafeinli (çay,kahve, kola vb.) içeceklerin tüketilmesi de demir eksikliğini tetikler.
  • Çocukluk çağında karşılanması gereken gereksiniminlerin yeteri düzeyde karşılanamamasıdır.
  • Kadınlarda yaşanan aşırı adet kanamaları,
  • Sürekli olarak ağrı kesici kullanımı,
  • Yetersiz ve dengesiz beslenme de demir eksikliğine sebep olan nedenler olarak sıralanabilir.

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Bu belirtiler Sizde de Var mı?

  • Bedensel yorgunluk ve halsizlik,
  • Ellerde ve ayaklarda uyuşma hissi,
  • Tırnakların çabuk kırılması, saçların dökülmesi,
  • Konsantre olmakta zorlanma,
  • Sinirli bir ruh hali,
  • Cilt renginde solgunluk,
  • Sıklıkla görülen baş ağrısı

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Tedavi İle Demir Eksikliğini Hayatınızdan Çıkarın!

Tedavi için doktor gerekli tetkikleri yaptıktan sonra bir tedavi haritası çıkarır. Bu harita; hastanın daha önce yaşadığı hastalıklar, kullandığı ilaçlar, gösterdiği belirtiler ve tetkiklerin sonucunun değerlendirilmesiyle ortaya çıkar. Bunun sonucunda ise demir eksikliğine bağlı aneminin neden ortaya çıktığı saptanır. Tedavi de ilik naklinden, kan vermeye kadar birçok etkili yöntem bulunmaktadır. Tedavide en önemli kısım, demir eksilkiğine neden olan etkenin tedavi edilmesidir.

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İşte Kansızlık Ve Demir Eksikliğiyle Mücadele Etmenin Yolları:

  • Demir açısından zengin; kırmızı (dalak, karaciğer, yürek)ve beyaz et, süt ve süt ürünleri, yumurta, yağlı tohumlar (kaju, fındık, keten tohumu, ceviz, badem) baklagiller, koyu yapraklı sebzeler, kuru meyveler (üzüm, keçi boynuzu, kara dut) gibi besinlerden sık sık tüketilmelidir.
  • Yeni doğan çocuklarda ilk 6 ay demirden zengin anne sütünün verilmesi bu anlamda oldukça önemlidir.
  • Bebeğe ek gıda verilmeden önce tek başına inek sütü verilmemelidir. İnek sütüne karşı oluşabilecek olası intölerans ile çocukta çeşitli reaksiyonlar sonucu gizli kanamalar olabilir. Bu da erken yaşta anemiye yol açabilir.
  • Bitkisel kaynaklı ve biyoyararlılığı düşük demirin emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerin (turunçgiller, yeşil bitkiler vs.) beslenme rutinine eklenmesi gerekmektedir.
  • Artmış demir eksikliğini normal seviyeye getirebilmek adına demir desteği ek olarak alınabilir. Bebeklerde ise demir destekli mamaların kullanımı sağlanmalıdır.
  • Yemek sırasında kahve ve çay gibi kafeinli içeçekler tüketilmemelidir.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.09.2020 16:59
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Demir Eksikliğine Dikkat EdinAvrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat IşıkDemir EksikliğiÇocuklarda Demir Eksikliği
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