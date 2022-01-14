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Dar gelirli engellilere protez desteği

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte 2 ay önce Ortez Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi kurularak, ihtiyaç sahibi dar gelirli engellilere protez desteği verilmeye başlandı. 12 engelliye protez takılan merkezde, kas ve iskelet sisteminde bozukluk olan hastalara da günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, anatomik ve fizyolojik yapılarına uygun yardımcı cihazlar da yapılıyor.

14 Ocak 2022 Cuma 10:49
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Dar gelirli engellilere protez desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde 2 ay önce Ortez Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi kuruldu. Merkezde çeşitli nedenlerle uzuv kaybı olan engellilere kayıp organın işlevini yerine getirecek, tamamen el işçiliği ile ortaya çıkarılan protezler yapılarak destek sağlanıyor. Ortez veya protezi verilenlere ayrıca rehabilitasyon desteği de sağlanıyor.

'23 GÜNDE TESLİM EDİYORUZ'

Ortak Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi sorumlusu ve fizyoterapist Enver Katırcı, 2 ay önce faaliyete geçen tesiste şu ana kadar 12 engelliye protez yapıldığını söyledi. Katırcı, gelen taleplere göre engelli kişilerin ihtiyaç duyduğu protezlerin 23 gün içinde hazır hale getirildiğini belirterek, "Bize başvuran kişilerin talebi alındıktan sonra ihtiyaç duyulan protez el işçiliği ile tamamlanıp teslim ediliyor. Merkezimizde hastalarımıza diz altı, diz üstü protezleri, kol protezleri yapıp teslim ediyoruz. İnsanların hayatına dokunan bir merkeziz. Daha önce bölgemizde bu alanın eksikliği hissediliyordu. Merkezimizde ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimleri de veriyoruz" diye konuştu.

'BU SEVİNÇ TARİF EDİLEMEZ'

Enver Katırcı, atölyede yapılan işin manevi olarak mutluluk getirdiğini aktararak, engelli bireylerin hayatlarına dokundukları için şanslı olduklarını söyledi. Engelli bireylerin yürümelerine yardımcı cihazlar yapmanın özel olduğunu anlatan Katırcı, "Engelli bireylerimiz raporları ile bize ulaşıyor ve başvuruları değerlendiriliyor. Değerlendirme sonunda uygun cihazları belirleyip ortez ve protez yapımlarına başlıyoruz. Bir engelli bireyin hayatına dokunmanın tarifi aslında anlatılamaz. Bir çocuğun yürümesi ya da daha iyi yürüyebilmesi inanılmaz bir mutluluktur" dedi.

Merkezden yararlanan İbrahim Barış Yalçın (29), çocukken geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetmesiyle protez kullanmaya başladığını söyledi. Dar gelirli olduğu için protezini yenileyemediğini ve bunun günlük yaşamında sorun oluşturduğunu belirterek, "Bu merkeze gelerek eski protezimi değiştim. Kısa süre içinde yeni protezimi yaparak teslim ettiler. Bundan dolayı çok mutlu oldum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EngelliProtezGaziantep Büyükşehir Belediyesi
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