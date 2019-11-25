Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106142
ALTIN
269.447
DOLAR
5.7425
STERLİN
7.3934
EURO
6.3247
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar götürebiliyor”
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar...
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar götürebiliyor”
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar...
15 yıldır camdan mini objeler üretiyor
15 yıldır camdan mini objeler...
Görme engellilere özel sesli menü
Görme engellilere özel sesli menü
Selfie’ler burun estetiğine talebi artırdı
Selfie’ler burun estetiğine talebi artırdı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Daha İyi Bir Gelecek, Hakları Korunmuş Çocuklarla Gelecek!

Avrasya Hastanesi, Türkiye' de Çocuk Haklarının Dünü Bugünü ve Geleceği adlı bir konferansa ev sahipliği yaptı! 20 Kasım Çarşamba Günü, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansın Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu’nun yapa konferansta, Çocuk Bakış Açısı İle Çocuk Hakları adlı sunumu Enes Selalmaz, Günümüzde Çocuk Hakları Bildirgesi’ni Arif Akşit, Prematüre Bebek Hakları adlı sunumunu ise Anne Ve Bebek Sağlığı Vakfı adına Zuhal Ramazanoğulları yaptı. Saygın sivil toplum kuruluşlarından ERDODER (Erken doğan çocuklar derneği) adına Başkan Canan Göztepe, Türk Kalp Vakfı adına Başkan Kenan Güven ve ekibi (Kadınla Başlar Derneği) kurucularından Emine Küçükali de toplantıya katılım sağladı.

Daha İyi Bir Gelecek, Hakları Korunmuş Çocuklarla Gelecek!

Avrasya Hastanesi, Türkiye' de Çocuk Haklarının Dünü Bugünü ve Geleceği adlı bir konferansa ev sahipliği yaptı! 20 Kasım Çarşamba Günü, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansın Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu’nun yapa konferansta, Çocuk Bakış Açısı İle Çocuk Hakları adlı sunumu Enes Selalmaz, Günümüzde Çocuk Hakları Bildirgesi’ni Arif Akşit, Prematüre Bebek Hakları adlı sunumunu ise Anne Ve Bebek Sağlığı Vakfı adına Zuhal Ramazanoğulları yaptı. Saygın sivil toplum kuruluşlarından ERDODER (Erken doğan çocuklar derneği) adına Başkan Canan Göztepe, Türk Kalp Vakfı adına Başkan Kenan Güven ve ekibi (Kadınla Başlar Derneği) kurucularından Emine Küçükali de toplantıya katılım sağladı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 12:40
7 Okunma
Daha İyi Bir Gelecek, Hakları Korunmuş Çocuklarla Gelecek!

SUMRU AYDIN

Çocuklarımızın Haklarının Savunucu Olmaya Devam Edeceğiz! 

Sağlık alanında sundukları yüksek hizmet kalitesinin yanı sıra toplumun tüm kesimine karşı sorumluluk hissettiklerinin altını çizen Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu; “Özellikle de çocuklarımıza güzel yarınlar borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak daha çok çalışarak, onların uluslararası anlaşmalarla da kabul edilen haklarını yerine getirerek bu borcu ödeyebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda ne kadar çok bilgi edinirsek ne kadar çok farkındalık düzeyimizi yukarılara taşırsak o kadar çok yol almış oluruz. Biliyorsunuz ki, 20 Kasım 1989 tarihinde;  Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 193 ülke tarafından onaylanmıştır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edilmiştir. Bu konuda ülkemizde birçok önemli çalışma yürütülse hakları yasalarca korunsa da fırsat eşitliğinin sağlanamaması sebebiyle hala binlerce çocuk temel haklarına bile ulaşamamaktadır. Bu noktada hepimize büyük işler düşmektedir” dedi.

Öncelikle çocuklara verilen hakların öğrenilmesi gerektiğine dikkat çeken Urlu, ailelerin, kurumların ve diğer tüm mekanizmaların entegre, efektif ve işlevli bir çalışma politikası oluşturarak ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

İşte Çocuk Haklarının İlk 10 Maddesi! 

1- Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

2- Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.

3- Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.

4- ÇHS’de yazılı olan hakların uygulanması için gereken her türlü çabanın gösterilmesi gerekir. Devlet çocukların bu haklardan yararlanmasını sağlar.

5- Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken başta anne baba olmak üzere çocuktan sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı olur.

6- Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.

7- Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Devlet, çocuk doğduğunda bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.

8- Çocuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunmalıdır. Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve alınamaz, değiştirilmek istenir ya da çocuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı çıkmalıdır.

9- Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Anne baba çocuğa bakamıyorsa, çocuk bu durumdan zarar görmesin diye ona başka bir bakım sağlanmalıdır. Bu durumda da her çocuğun, anne ve babasıyla düzenli olarak görüşebilme hakkı vardır.

10- Anne babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların aileleriyle birlikte olabilmeleri için devletler kolaylık gösterir.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.11.2019 05:21
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Bakış Açısı İle Çocuk HaklarıEnes SelalmazAsiye NuhoğluErdoderCanan GöztepeKenan GüvenTürk Kalp VakfıSumru AydınAvrasya Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar götürebiliyor”
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar götürebiliyor”
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar götürebiliyor”
“Mantar zehirlenmeleri organ nakline kadar götürebiliyor”
Selfie’ler burun estetiğine talebi artırdı
Selfie’ler burun estetiğine talebi artırdı
Kuru havada virüs riski
Kuru havada virüs riski
“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”
“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”
Yanlış tarçın karaciğere zararlı
Yanlış tarçın karaciğere zararlı
“Diş gıcırdatmak çene eklemini bozuyor”
“Diş gıcırdatmak çene eklemini bozuyor”
Aydınlık bir yaşam için göz sağlığı
Aydınlık bir yaşam için göz sağlığı
“Sigaraya her yıl 25 milyar dolar harcanıyor”
“Sigaraya her yıl 25 milyar dolar harcanıyor”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans