Daha İyi Bir Gelecek, Hakları Korunmuş Çocuklarla Gelecek!

SUMRU AYDIN

Çocuklarımızın Haklarının Savunucu Olmaya Devam Edeceğiz!

Sağlık alanında sundukları yüksek hizmet kalitesinin yanı sıra toplumun tüm kesimine karşı sorumluluk hissettiklerinin altını çizen Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu; “Özellikle de çocuklarımıza güzel yarınlar borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak daha çok çalışarak, onların uluslararası anlaşmalarla da kabul edilen haklarını yerine getirerek bu borcu ödeyebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda ne kadar çok bilgi edinirsek ne kadar çok farkındalık düzeyimizi yukarılara taşırsak o kadar çok yol almış oluruz. Biliyorsunuz ki, 20 Kasım 1989 tarihinde; Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 193 ülke tarafından onaylanmıştır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edilmiştir. Bu konuda ülkemizde birçok önemli çalışma yürütülse hakları yasalarca korunsa da fırsat eşitliğinin sağlanamaması sebebiyle hala binlerce çocuk temel haklarına bile ulaşamamaktadır. Bu noktada hepimize büyük işler düşmektedir” dedi.

Öncelikle çocuklara verilen hakların öğrenilmesi gerektiğine dikkat çeken Urlu, ailelerin, kurumların ve diğer tüm mekanizmaların entegre, efektif ve işlevli bir çalışma politikası oluşturarak ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

İşte Çocuk Haklarının İlk 10 Maddesi!

1- Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

2- Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.

3- Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.

4- ÇHS’de yazılı olan hakların uygulanması için gereken her türlü çabanın gösterilmesi gerekir. Devlet çocukların bu haklardan yararlanmasını sağlar.

5- Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken başta anne baba olmak üzere çocuktan sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı olur.

6- Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.

7- Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Devlet, çocuk doğduğunda bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.

8- Çocuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunmalıdır. Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve alınamaz, değiştirilmek istenir ya da çocuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı çıkmalıdır.

9- Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Anne baba çocuğa bakamıyorsa, çocuk bu durumdan zarar görmesin diye ona başka bir bakım sağlanmalıdır. Bu durumda da her çocuğun, anne ve babasıyla düzenli olarak görüşebilme hakkı vardır.

10- Anne babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların aileleriyle birlikte olabilmeleri için devletler kolaylık gösterir.