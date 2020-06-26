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Covid-19’a yakalanmadan yaz tatili nasıl yapılır?

Tatilcilerin koronavirüsten nasıl korunması gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunan Dr. Fatih Kaya, sosyal mesafenin plajda ve havuzda da korunması şartının önemini vurguladı.

26 Haziran 2020 Cuma 12:11
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Covid-19’a yakalanmadan yaz tatili nasıl yapılır?

İSTANBUL - Türkiye’de ‪11 Mart‬’ta ilk vakanın görülmesinden sonra karantina, evden çalışma, sokağa çıkma yasaklarıyla geçen aylardan sonra 1 Haziran’dan itibaren kısıtlı yeni normal yaşam başladı. Salgının yayılmasını engellemek adına maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kuralları devam ediyor. Yaz sezonu ile birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı.Otel, tatil köyü, konaklama, yeme-içme tesisleri hijyen kriterleri çerçevesinde uluslararası standartlara göre denetlenecek. Tatilcilerin virüsten kendilerini korumaları için neler yapması gerektiğiyle ilgili Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kaya önerilerde bulundu.
 

Yaz aylarında ve sıcak havalarda virüsün etkisini kaybetmediği uyarısında bulunan Kaya, güney yarımkürede şubat, mart ve nisan aylarında yaz dönemi yaşandığını ancak yüksek bulaşmanın sürdürdüğünü, virüsün yakın mesafeden (1,5 metre) bir taşıyıcıdan diğer insana bulaştığını unutmamak gerektiğini söyledi.
 

SOSYAL MESAFEYİ HAVUZDA DA KORUYUN

Bu yaz mevsiminin trendinin “maske, mesafe, temizlik” olacağını belirten Dr. Kaya, tatil yapmak isteyenlerde önemli uyarılarda bulundu. Tatilde de maskenin sürekli takılması gerektiğini anlatan Dr. Kaya, nereye gidilirse gidilsin sosyal mesafenin plajda ve havuzda da korunması şartının önemini vurguladı. Dr. Kaya, “Tatile gidecekler bu yaz müstakil ev, yazlık site, karavan, çadır, yat, yelkenli gibi alternatifleri kullanarak, kişi sayısı az olacak şekilde veya yayla tatili yapabilirler. Gemi, turistik turlar ve kalabalık mekanlardan uzak durulmalı” dedi.
 

ELDİVEN TAKMAYIN

El hijyeninin takıntı yapmayacak ölçüde sürdürülmesinin de önemine değinen Dr. Kaya, sabah, yemek öncesi ve sonrası, lavabo ihtiyacı sonrası yıkama yapılırsa günde en az on defa ellerin yıkanmış olacağını ancak riskli durumlarda mutlaka dezenfektan ile temizleme yapılması gerektiğini söyledi. Dr. Kaya, şöyle devam etti:
 

“Kesinlikle eldiven takılmamalı, tokalaşma ve sarılmalardan kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlarda 1.5 metre mesafeye dikkat edilmeli. Yaz aylarında 35 derecinin üzerinde maskeyle dolaşmak nefes almayı zorlayacaktır. Astım, KOAH, nefes darlığı, yüksek tansiyon, kalp hastaları sıcak havalarda mümkün olduğu kadar dışarı çıkmasınlar. Zorunlu kalınırsa insanlara dikkat ederek maskesiz kısa süreli dolaşabilirler.”

Salgın sürecinde bağışıklığın güçlenmesi için düzenli beslenmenin önemine de dikkat çeken Dr. Kaya, sağlığı korumak için organik ve sağlıklı yemek yenilmesini, paketli, koruyucu ve katkı maddeli ürünlerden kaçınılmasını önerdi. Dr. Kaya, “Günlük egzersiz ve fiziksel hareketler ihmal edilmemeli. Yaz aylarında ishal, viritük enfeksiyonlar, güneş çarpmaları, travmalar gibi çok görülen hastalıklar olursa dinlenerek bu süreç geçirilmeli.” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19a Yakalanmadan Yaz Tatili Nasıl YapılırTatilcilerKoronavirüsDr. Fatih KayaSosyal Mesafe
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