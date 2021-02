COVID-19’A KARŞI ETKİLİ NEFES TEKNİKLERİ

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, Üst Üste 6. kez Dünya Yoga Şampiyonu ve Yoga Olimpiyat Şampiyonu Merve Tanrıverdi ile TELE 1’de yayınlanan, Nilüfer Bıyıklı’nın sunduğu “Başka Sohbetler” programına konuk oldu.

Orijinal Yoga Sistemi’nin bütünsel sağlık üzerindeki yararlarına ilişkin çok renkli konuların ve özellikle Covid-19’a karşı etkili nefes tekniklerinin odağa alındığı programda UYF Başkanı Manaf, Covid-19 sürecinde virüsten korunma ve virüse karşı dayanıklılığı artırmaya yönelik hem teorik hem de evde kolaylıkla uygulanabilecek pratik bilgiler verdi.

Programda, ilk olarak sorulan “Yoga neden bu kadar trend oldu?” sorusuna yönelik olarak Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf şunları söyledi: Çünkü altı sene önce biz Uluslararası Yoga Federasyonu’nu (UYF) kurduk ve dünyaya yogayı evrensel bir spor olarak tanıtmaya başladık. Uluslararası yarışmalar organize etmeye başladık. Son yarışmamıza 60 ülkeden katılımcılar oldu. Türkiye’de sağ olsun devletimiz yogayı spor olarak resmi olarak kabul etti. Yoga, Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde bir spor olarak kabul edilmiş ve yarışmalar tam hızıyla devam ediyor. Bütün dünyaya yogayı spor olarak sunduk ve daha derin bir konsept ekledik. Aslında yeni bir şey değil, bazıları bunu yeni olarak düşünüyor ama aslında biz buna Orijinal Yoga Sistemi diyoruz. Çünkü başlangıçta ilk insanların yaptığı şey Orijinal Yoga Sistemi’ydi. Yogayı evrensel bir spor olarak uygulamak.

Neden evrensel? Çünkü yoga insanı, sadece fiziksel değil, zihinsel, duygusal, zekâsal, ruhsal olarak müthiş bir uyum ve sağlık içine getiriyor. Günlük çalışmalar için 15 dakika bile yeterli. Biz Uluslararası Yoga Federasyonu olarak insanımıza her formatta çalışmalar sunuyoruz. 15 dakika, yarım saat, bir saat olabilir, kim nasıl yapmak istiyorsa. Nezleden kansere kadar iyileşen insanlar var. Kişi, kanserin ilerlemiş aşamasında bile mevcut tedavisi ile birlikte günlük uygulamalara başlarsa, bu teknikler öyle bir destek olur ki kanser hızla çekiliyor ve nüksetmiyor. O kadar etkisi var.

Diyoruz ki siz hiçbir Budizm, Hinduizm eklemeleri olmadan doğru şekilde Orijinal Yoga Sistemi’ni yapın. Bu 5000 sene önce başladı oysa Orijinal Yoga Sistemi ilk insanlardan gelen yüzbinlerce senelik bir uygulamadır.”

Programda gündeme gelen önemli sorulardan birisi de “Yoganın yararları her kanser hastası ve her evre için geçerli mi?” sorusu oldu. UYF Başkanı Akif Manaf, bu konuya ilişkin şunları söyledi: Genel olarak doktorlar da diyor ki, her gün spor yapın. Sporun, fiziksel bir çalışmanın vücuda iyi geldiğini biliyoruz. Ama Orijinal Yoga Sistemi’nin başka etkileri de var. Şimdi Orijinal Yoga Sistemi, vücudu fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak etkilediği için insanın uyumuş potansiyellerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu da artık çok konuşulan bir konu: İnsan beynini %100 kullanmıyor, sadece bir kısmını kullanıyor. İşte o potansiyelleri biz bu özel tekniklerle uyandırıyoruz. İnsanın bünyesinde kendini iyileştirme, bağışıklık sistemi diyoruz ya bilimde, aslında kendine şifa verme ve iyileştirme gücü var. İşte buradaki fark, jimnastikten şundan bundan fark şudur: O potansiyeli, o iyileştirme gücünü, şifa gücünü uyandırıyoruz ve vücut kendini iyileştirmeye başlıyor. Sır budur.

Yani nasıl oluyor da insan kanseri daha çabuk yeniyor? Çünkü her hastalığa karşı insanın bünyesinde, vücutta aslında o anahtar var. Hastalıklar tesadüfen olmuyor. Birinde bu oluyor, ötekinde o oluyor. Her bünyenin hastalığının panzehri var. Onu bulup devreye sokmak gerekiyor ve Orijinal Yoga Sistemi bunu yapıyor ve o zaman bünye kendini iyileştirmeye başlıyor. Tabi normal tedavi de olsun, doktorlar da önemli. İyi keşifler vs. var. Ama onun yanında bu da yapılınca kökten çözüm oluyor. Rahatsızlıklar kronikleşmiyor. Çünkü bu yaygın, kronikleşiyor ve bir daha geçmiyor.

Doktorlar diyor, sen hayatının sonuna kadar bu ilacı alacaksın. Ya da 10-15 sene antidepresan alan insanlar var, düşünün. Bütün sistemi bozuluyor. Antidepresanlar böbrekleri, karaciğeri, her şeyi etkiliyor. Ama bizim üyelerimiz arasında yüz binlerce insan var. 5-10 sene antidepresan alan kişiler 6-8 ay sonra, ama her gün yapıyor uyguluyor, antidepresanı unutuyor. Bize soruyorlar, ne zaman bırakacağım? Diyoruz ki, onu düşünme. Sen doktorunla konuş ve her gün uygula ve unutuyor almayı. “A unuttum”, işte iyileşti. Kökten çözüm, artık depresif haller geçiyor. Mutluluk geliyor, şen oluyor.”

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf “Yogayı spor olarak kabul ettirdiniz ama Hindistan bu duruma nasıl baktı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Hindistan uzun süre Hinduizm yüzünden direndi. Hindistan diyordu ki, Yoga bir Hint kültürüdür, Hinduizmdir, Hindu kültürüdür. Biz bunu kabul etmiyorduk. Çünkü Hinduizmden önce Vikingler, Kızılderililer, İnkalar ve Azteklerin kültürlerinde Yoga unsurlarını görebiliriz. Duvarlarda Yoga resimleri var, pozisyonları var. Bu bir zamanlar bütün dünyanın uyguladığı bir spordur. Burada bir tartışma vardı ama nihayetine Hindistan ikna edildi.

Bu sene Hindistan Yogayı, yoga asana olarak tümünü değil sadece duruşlar kısmını, spor olarak kabul etti ve şimdi birlikte çalışıyoruz. Ayrıca biz International Yoga Olympic Committe’yi kurduk. İki sene oldu. Yoga Olimpiyatlarına başladık. Bu da Hindistan’ı etkiledi. Yoga Olimpiyatlarını duyunca Hindistan harekete geçti. Çünkü olmayan bir şey oldu. Yoga bizim diyorlardı ve maalesef insanlar da bunu bir şekilde kabul ediyordu. Yoga sertifikası, yoga eğitimi için kalkıp Hindistan’a gidiyorlar. Ama ne olursa olsun orada Hinduizm unsurları var. İşte biz onları gösteriyoruz. Orada içinde Hinduizmin inançları, unsurları, ibadetleri var.

Yoga’nın kaynağı aslında Himalayalardır. Üstad’lar Himalayalarda bulunuyor. Himalayalar da coğrafi olarak Hindistan’da olduğu için Hindistan’a ait olarak düşünülüyor. Ama Himalayardaki Üstad’ların Hinduizm’le hiçbir ilgisi yok. Her şeyi araştırdık, tapınaklara da girdik, rahiplerle de oturduk, ayinlere de katıldık, onların bütün söylediklerini araştırdık. Bilinen dinlerden biri bu, başka bir şey değil. Ama Yogayı içine almış ve kullanmışlar. Çünkü sağlık unsurudur. Ama gerçek Üstad Himalayalarda. Onunla tanışıp iletişime geçip Orijinal Yoga Sistemi’nin şifrelerini, anahtarlarını O’ndan edindik. Bu konuda anahtar teknikler var. Onlar biliniyorsa, doğru şekilde uygulanıyorsa, insanın müthiş potansiyelleri ortaya çıkıyor. Bir aydınlanma gerçekleşiyor. İnsan değişiyor, dönüşüyor, yeni bir insan oluyor.”

“Yoga’da virüsten korunmak için özel çalışmalar var mıdır?” sorusuna ise Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf şöyle yanıt verdi: “Özel tasarlanmış burun yıkama kabı ile özellikle dışarıdan gelindikten sonra burun yıkama tekniğinin uygulanması virüsten korunmak için etkili bir yöntemdir. Burun yıkama tekniğinin uygulama detayları ise Üst Üste 6. kez Dünya Yoga Şampiyonu ve Yoga Olimpiyat Şampiyonu Merve Tanrıverdi tarafından anlatıldı.

“Doğru nefes almak hayatımızdaki birçok şeyi düzene sokar mı?” sorusunu, UYF Başkanı Akif Manaf şu şekilde yanıtladı: “Nefes, sekiz basamaklı bir kişisel gelişim sistemi olan Orijinal Yoga Sistemi’nin bir basamağıdır. Orijinal Yoga Sistemi’nde binlerce nefes tekniği var. Bu tekniklerin 900’ünü Nefes Sanatı kitabında insanlığa sunduk ve çok popüler bir kitap. Bazı insanlar diyor ki, nefese ne gerek var, zaten nefes alıp veriyoruz. Ama bilim artık bunu kanıtladı. Bilim adamları kanıtladı ki; nefesin insan sağlığına müthiş bir etkisi var. Nefesiniz yanlış ise kesinlikle hastalanacaksınız, başka şansınız yok. Nefesin yanlışsa, hastalıklar üzerine çökecek.

Özellikle ağızdan nefes almak çok zararlıdır. Günümüzde pek çok insanda burun tıkanıyor ve kişiler nefesi ağızdan alıp veriyor. Ağızdan nefes almak Covid-19’un yayılmasına da neden oluyor. Doğru nefes için karın kaslarını kullanmak gerekiyor. Oysa herkes üst bölümle nefes alıp veriyor. Nefesi diyaframla, karnı şişirerek almak gerekiyor. Diyafram nefesi çok önemli, bunu günlük yaşamda da uygulamanız gerekiyor. İşte insan bu teknikleri her gün 5-10 dakika yaparsa, bunun sağlığa müthiş etkileri var. Sinüzit, migren vb. üzerinde yararlı etkileri var. Sinir sistemi ve beyin fonksiyonları doğru nefesten etkileniyor. Doğru nefesle sanki otomatik olarak sağlıklı ol düğmesine basıyorsunuz ve vücudunuz kendisini sağlıklı kılıyor.”

Programda, Üst Üste 6. kez Dünya Yoga Şampiyonu ve Yoga Olimpiyat Şampiyonu Merve Tanrıverdi tarafından Covid-19’a karşı çok etkili nefes teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. İlk tekniğin yararları UYF Başkanı Akif Manaf tarafından şöyle anlatıldı: “Bu teknikle akciğerlerin uçlarında birikmiş kirli hava ve toksik maddeler hızla ağızdan dışarı atılıyor. Bu şekilde hızlı bir arınma oluyor. Akciğerleri bu şekilde arındırıp, aktifleştiriyoruz.

Özellikle sigara içenlerde alveollerde yozlaşma oluyor. Bazı bölgeler pasifleşiyor, tembelleşiyor, çalışmaz hale geliyor. Bu şekilde biz onları çalıştırıyoruz. O yüzden alerjiler, tüberküloz ve her türlü solunum rahatsızlıkları oradan kaynaklanıyor. Bu teknikle alveolleri aktif hale getiriyoruz. Akciğerler aktifleşiyor, kan dolaşımı artıyor, birikmiş toksik maddeler hızla atılıyor ve derin nefes alırken oksijen alımı üç kat artıyor. Şu an gösterilen bu teknik sayesinde karnı sürekli çalıştırarak karın kaslarını da güçlendirmiş oluyoruz. Oksijen alımı yükseldiği için beyin oksijenle resmen yıkanıyor. Migren ve baş ağrılarına da çok iyi geliyor.”

Uygulamalı olarak yaptırılan bir diğer nefes tekniğinin yararlarına ilişkin olarak ise Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf şunları söyledi: “Gün içinde kontrol ederseniz hep göreceksiniz ki, bir burun kanalı daha açık öteki ise daha kapalı oluyor. Sağlıklı bedende her 45 dakikada bir bu değişiyor. Ama beden dengeleri bozulmuşsa, saatlerce sürebilir, sol taraf sürekli tıkalı olabilir. O zaman eğer bir taraf sürekli olarak tıkalı ise vücutta onunla ilgili rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Buradaki amaç hava alımını eşitlemek. Hava alımının eşitlenmesinin bütün organizma üzerinde dengeleyici bir etkisi var. Bu teknik sağ ve sol beyin lobunun dengeli halde çalışmasını sağlıyor. Bununla ilgili vücutta birikmiş birçok rahatsızlık gitmeye başlıyor. Sinir sistemi gevşiyor, rahatlıyor.

Sen basit bir şekilde nefes alıp verişini dengelersen, beynin sağ ve sol lobu dengeli çalışıyor ve vücutta denge oluşmaya başlıyor. Bir örnek vereyim herkes bunu yapabilir: Diyelim ki; üzüntülü ve depresifsiniz, bir şey oldu kendinizi kötü hissediyorsunuz. Şu an Korona var, stres tavan yapmış. İnsanlar evde, hafta sonu sinirleniyorlar birbirlerine. O yüzden şiddet artmış. Gördün ki üzüntülüsün ya da kızgınsın. Sen sadece bu tekniği uygula, üç beş nefes alımından sonra göreceksin ki üzüntü, öfke, kızgınlık kaybolmaya başlayacak. Bunun bilimsel açıklaması da şudur: İki burun deliğinden eşit nefes alınıp verilince sempatik ve parasempatik sinir sistemi dengeleniyor. O zaman beynin sağ ve sol lobu dengeli çalışıyor ve sen müthiş bir huzura kavuşuyorsun. Hayatta görmediğin bir huzuru, sakinliği, müthiş bir stressizliği deneyimleyeceksin. Özellikle üzüntülü hallerde, birisini kaybetmiş kişi, çok kötü hissediyor. Bu tekniği uygulayın çok iyi gelecek.”

UYF Başkanı Akif Manaf, Yoga ile zayıflamak mümkün mü? sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Zayıflamak için Orijinal Yoga Sistemi ile günlük çalışmalar önemli. Çok sade, çok kolay. Sabah uyandınız, sadece birkaç dakika camı açın derin nefeslerle başlayın. Nefes videolarımız da var. Birkaç dakikada öyle bir canlanma gelecek ki, devam etmek isteyeceksiniz. Videolarımız var o videoları açıp, 5-10-15 dakika her gün yaparak vücut bir ayara girecek ve kendisi bunu talep edecek. Nasıl ki nefes alıyorsunuz kendiliğinden ya da acıkınca yemek yiyorsunuz, duramazsın. Burada da vücut sana diyecek ki nefes al ve hareketleri yap ve yapa yapa müthiş bir forma erişeceksiniz.”

Son olarak Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tüm topluma şu mesajı verdi: “Sayın seyirciler, sağlık sizin elinizde, üşenmeyin. Günde 10-15 dakika ile Orijinal Yoga Sistemi’ne başlayın. Her türden çeşitli videolarımız var. Onlarla çalışmaya başlayın. Müthiş bir sağlığa ve mutluluğa kavuşacaksınız, iyi çalışmalar.”

Üst Üste 6. kez Dünya Yoga Şampiyonu ve Yoga Olimpiyat Şampiyonu Merve Tanrıverdi ise, herkesi 210 ülkeden sporcuların katılımı ile gerçekleşecek olan 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’na davet etti.