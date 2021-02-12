Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
411.454
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7297
EURO
8.4942
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Ankara'da 174 adet konut satışa çıkarıldı
Ankara'da 174 adet konut...
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Covid 19 hastalarında, felç ve inme riski 7,5 kat artıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Özdemir, kış mevsiminde gribal enfeksiyonlarda yeterli sıvı alınmaması ve aşırı soğuk havaya maruz kalınmasıyla ortaya çıkan kandaki pıhtılaşma bozukluğunun yol açtığı inme ve felç gibi hastalıkların, Covid-19 hastalarında 7,5 kat arttığını söyledi.

12 Şubat 2021 Cuma 10:34
5 Okunma
Covid 19 hastalarında, felç ve inme riski 7,5 kat artıyor

Özel bir hastanede görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Özdemir, Covid-19 pozitif hastaların, artan baş ağrısını enfeksiyona bağlı bir bulguymuş gibi hafife almamaları gerektiğine dikkat çekti. Dikkate alınmayan artan baş ağrısının, inme ve kanama gibi hayatı tehdit eden bir durumun teşhisini geciktirebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, özellikle yüksek tansiyon, diyabet ve kalp-damar hastalığı gibi damar tıkanıklığı ve inme riskini artıran rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması gerektiğine işaret etti.

YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ

Felç ve inme gibi beyin damar hastalıklarının kış mevsimde gribal enfeksiyonlarda bir miktar artış gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Özdemir, “Bunun nedeni yeterli sıvı alınmaması ve soğuk havaya maruz kalınması neticesinde gelişebilen kandaki pıhtılaşma bozukluklarıdır. Bu da felç ve inmeye neden olabilir. Bu durum kış aylarında gribal enfeksiyonlar sonunda bir miktar artış gösterebilir. Yurt dışında yapılan bir araştırmaya göre önceki yıllarda gribal enfeksiyonlardan sonra gelişebilen beyin damar hastalıklarının, Covid-19 enfeksiyonlarında 7,5 kat arttığı belirlendi" dedi.

BAŞ AĞRISI CİDDİYE ALINMALI

Covid-19 enfeksiyonunun vücutta birçok organı ve sistemi etkileyerek can kaybı ve ağır kalıcı sakatlıklara yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Özgür Özdemir, “Başlangıçta solunum sistemi üzerindeki tahribatıyla dikkat çeken virüsün, sinir sistemini de etkileyerek inme gibi ölümcül risklerin artmasına yol açtığı artık biliniyor. Öncelikle, artan baş ağrısının görmezden gelinmemesi gerekmektedir. Enfeksiyona bağlı bir bulguymuş gibi hafife almak, kafa içinde basınç artışına neden olan inme ve kanama gibi hayatı tehdit eden bir durumun teşhisini geciktirebilmektedir" diye konuştu.

Vücudun bir tarafında güç ve his kaybı, konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, bir tarafı görememe, denge kaybı gibi bulgularla karşılaşan hastaların da en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaten kış mevsiminde damarlardaki pıhtılaşma ihtimalinin artışı inme/felç gibi bir durumun artışına neden olmaktayken özellikle vücudun damar yapısını bozan bir hastalık olan Covid-19 enfeksiyonu bu durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Ayrıca, beyin zarı altında kanamaya neden olan anevrizma (baloncuk) patlamalarına benzer şekilde görülen kanamalarda eğer yapılan anjiyo tetkikinde baloncuk tespit edilemezse, hastaları mutlaka Covid-19 açısından incelemekte fayda vardır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19FelçİNMEProf. Dr. Özgür Özdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz'
Prof. Dr. Ayaz: Hayvanlarda koronavirüs mutasyona uğrayabilir
Prof. Dr. Ayaz: Hayvanlarda koronavirüs mutasyona uğrayabilir
'Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz'
'Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz'
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı
Prof. Dr. Karadenizli: Covid-19, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin mutasyon geçirmiştir
Prof. Dr. Karadenizli: Covid-19, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin mutasyon geçirmiştir
Mutasyona karşı karantina ve tek kişilik odada tedavi önlemi
Mutasyona karşı karantina ve tek kişilik odada tedavi önlemi
Koca: Yeni dönemin adı 'yerinde karar'
Koca: Yeni dönemin adı 'yerinde karar'
Can kaybı 27 bin 93'e yükseldi
Can kaybı 27 bin 93'e yükseldi
Pandemi beslenme düzenini değiştirdi
Pandemi beslenme düzenini değiştirdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma