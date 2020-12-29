Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1447
ALTIN
448.674
DOLAR
7.4286
STERLİN
10.0347
EURO
9.0953
Ömer Sertan “Oyun” ile Karşımıza Çıktı
Ömer Sertan “Oyun” ile Karşımıza...
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor
Tuzla Liman Başkanlığı kuru...
226 sözleşmeli personel alınacak
226 sözleşmeli personel alınacak
TCDD, 60 Sürekli İşçi Alacak
TCDD, 60 Sürekli İşçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Covid-19 Güvenilirlik Sertifikası Aldılar

100 Kriteri Yerine Getirdiler, Covid-19 Güvenilirlik Sertifikası Aldılar

29 Aralık 2020 Salı 11:00
3 Okunma
Covid-19 Güvenilirlik Sertifikası Aldılar

HABER: DİNÇER KARACALAR


Türkiye’de ticaret bakanlığının da desteklediği sertifikalar arasında bulunan Temos Covid-19 Güvenilirlik sertifikasına Türkiye ve Dünya’da sahip olan ilk estetik hastanesi Vanity Estetik oldu!

Vanity Estetik, Temos Covid-19 Güvenilirlik sertifikası için gerekli olan 100’e yakın kriteri başarıyla geçerek Türkiye’de ve aynı zamanda Dünya’da Covid-19 Güvenilirlik sertifikası almaya hak kazanan ilk Estetik merkezi unvanına sahip olmuş oldu.

Almanya’da 2010 yılında kurulan TEMOS, sağlık alanında hizmet veren kuruluşlara tıbbi ve hizmet kalite alanında kendilerini geliştirme fırsatı sunan bir akreditasyon şirketidir. Dünya genelinde 13 ülkede ofisi bulunan TEMOS, pandemi ile birlikte sağlık sektöründe covid-19 önlemleri alarak kendilerini geliştirmek isteyen hastaneler için korona virüs tedbirleri kapsamında 8.sertifikasyon programı olan Covid-19 Güvenilirlik sertifikası vermeye başladı. Türkiye’de toplam 8 firma TEMOS’un sertifika programına katılmış olmakla birlikte Covid-19 Güvenilirlik sertifikasına toplamda 6 özel hastane sahip olurken Vanity Estetik’te bu sertifikayı alarak Türkiye ve Dünya’da alan ilk ‘’estetik merkezi’’ oldu.

Vanity Estetik kurucusu ve birçok uluslararası prestijli sertifikaya sahip olan Op. Dr. Güray Yeşiladalı, süreçleri başarıyla tamamladıkları için çok mutlu olduğunu ve bu zorlu pandemi döneminde her şeyden önce hastalarının sağlığını düşündükleri için gereken önlemleri sürecin en başından beri aldıklarını belirtti. Dışarıdan özerk bir kurum tarafından isteyerek bir denetime tabii tutulduklarını ve bu süreç sonunda 100’e yakın kriteri başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan Dünya’da ilk estetik hastane oldukları için çok gururlu olduğunu iletti. Vanity Estetik olarak aldıkları sertifika süreci sonrasında TEMOS’un kendilerine yaptıkları geri bildirimlerin de çok değerli olduğunu, daha fazla hasta memnuniyeti ve güvenilirliği için gereken önlemleri almaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye’nin estetik turizminde çok önemli bir konumda olduğunu ve pandemi döneminde de Covid-19 ile ilgili önlemleri alarak tüm dünyadan hasta ağırlamaya devam ettiklerini söyleyen Dr. Güray Yeşiladalı: ‘Hastalarımızın bize olan güvenini belgelendirmek ve bizi tercih etmek isteyen hastalarımızın da gönül rahatlığı ile bizlerle iletişimde olmasını istedik.’

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.12.2020 11:03
Anahtar Kelimeler:
Covid19 Güvenilirlik Sertifikası AldılarDinçer Karacalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Koronavirüse karşı fitoterapi tedavisi”
“Koronavirüse karşı fitoterapi tedavisi”
“Mutasyona uğrayan virüs, temiz havanın önemini arttırdı”
“Mutasyona uğrayan virüs, temiz havanın önemini arttırdı”
Perfüzyon cihazı kullanılarak yapılan nakillerle sağlıklarına kavuştular
Perfüzyon cihazı kullanılarak yapılan nakillerle sağlıklarına kavuştular
ÇÜKÜNDÜRÜK KAVURMASI
ÇÜKÜNDÜRÜK KAVURMASI
Can kaybı 19 bin 878'e yükseldi
Can kaybı 19 bin 878'e yükseldi
GEÇMEYEN AĞRILAR; FİBROMİYALJİ VE BESLENME
GEÇMEYEN AĞRILAR; FİBROMİYALJİ VE BESLENME
'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'
'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'
Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 624'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 624'e yükseldi
Son dönemin en popüler uygulaması: Jawline nedir, nasıl yapılır?   
Son dönemin en popüler uygulaması: Jawline nedir, nasıl yapılır?   

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma