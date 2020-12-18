Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
kapalı
Gazete Sayfaları İLANLAR Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1399
ALTIN
467.795
DOLAR
7.7226
STERLİN
10.4704
EURO
9.4638
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...
64 Akademik Personel alınacak
64 Akademik Personel alınacak
197 adet gayrimenkul satışa sunuldu
197 adet gayrimenkul satışa...
TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak
TİGEM, 145 sözleşmeli personel...
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak
100 Uzman Erbaş alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Covid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Eğer kişide Covid-19 geçirdikten sonra bağışıklık yanıtı oluşmuşsa, aşı olmasına gerek kalmayabilir. Bu durumda kişinin aşı yaptırmasına gerek olmaz" dedi.

18 Aralık 2020 Cuma 10:03
2 Okunma
Covid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, aşının ilk dozu yapıldıktan sonra bağışıklık yanıtının bir şekilde uyarıldığını söyledi. Prof. Dr. Tezer, aşı sonrası asıl uyarılmanın 2'nci dozdan 10 gün sonra maksimum düzeye geldiğini belirterek, "Bu yüzden 'aşı yaptırdım' diye maskesiz dolaşmak çok doğru bir yaklaşım değildir. Kişi aşı olsa da maske takmak zorundadır. 'Maskeyi çıkaracağız' diye bir algı oluşmasın. Maske takmaya devam edeceğiz. Virüsün dolaşımı devam ettiği sürece 2021 yılında da maske takmaya devam edeceğiz. 'Aşı oldum, bağışıklık yanıtım güçlü, bende antikor yanıtı çok iyi' diye maskelerimizi çıkarmayacağız. Sadece maske değil, sosyal mesafemize, el hijyenimize ve kalabalık alanlarda bir araya gelmemeye dikkat edeceğiz" diye konuştu.

'COVİD-19 GEÇİREN KİŞİ AŞI YAPTIRMAYABİLİR'

Prof. Dr. Tezer, kişi eğer hastalığı geçirdiğini bilmeden aşı olursa, zararlı bir durumun olmayacağını kaydederek, "Koronavirüs aşısı, önümüzdeki günlerde aşamalar halinde uygulanmaya başlayacak. Eğer bir kişide Covid-19 geçirdikten sonra bağışıklık yanıtı oluşmuşsa, aşı olmasına gerek kalmayabilir. Bu durumda kişinin aşı yaptırmasına gerek olmaz. Sağlık Bakanı da açıklamıştı; 6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlara aşının yapılmayacağını. Hastalığı geçirdiniz, 6 ay sonra bağışıklık, antikor yanıtınız düşebilir, bunu biliyoruz. O dönemde kişinin bağışıklık yanıtının durumuna bakarak, aşı olabilirsiniz. Ayrıca kişilerin 2'nci ya da 3'üncü kez hastalığa yakalanmalarında bağışıklık sistemlerinin aşırı uyarılmasıyla ağır geçtiğini biliyoruz. Bütün virüsler için geçerlidir bu. Ne kadar yüksek oranda yoğun bir şekilde alırsanız, hastalığı o kadar ağır geçirebiliyorsunuz. Temas miktarınız, süreniz hastalığı ağır geçirmenize de etkili olan diğer faktörlerdir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19KoronavirüsAşıBilim KuruluProf.Dr. Hasan Tezer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Futbolda maçların yapılıp yapılmaması tekrar değerlendirilmeli'
'Futbolda maçların yapılıp yapılmaması tekrar değerlendirilmeli'
Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 364'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 364'e yükseldi
Mültecilere 77 milyon TL ayaktan muayene hizmeti verildi
Mültecilere 77 milyon TL ayaktan muayene hizmeti verildi
Prof. Dr. Satar: Önlem alınmazsa yumurtadaki çekirgeler 2021'de istilaya neden olur
Prof. Dr. Satar: Önlem alınmazsa yumurtadaki çekirgeler 2021'de istilaya neden olur
Prof. Dr. Canatan: Koronavirüs ahtapot gibi
Prof. Dr. Canatan: Koronavirüs ahtapot gibi
Can kaybı 17 bin 121'e yükseldi
Can kaybı 17 bin 121'e yükseldi
Erkekler kadınlara göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyor
Erkekler kadınlara göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyor
Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Takip Merkezleri' açıyor
Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Takip Merkezleri' açıyor
Can kaybı 16 bin 881'e yükseldi
Can kaybı 16 bin 881'e yükseldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma