Covid-19 enfeksiyonu için aşı çalışmasına gönüllü alımı devam ediyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın kendisinin de bu çalışmaya katıldığını ifade ederek, devam eden aşı çalışması ve aşılar hakkında bilgi verdi. Akalın, "Covid-19 enfeksiyonunu önlemek için yapılan aşı çalışmaları farklı yöntemler ile başlamıştır ve bazı aşılarda Faz 3 çalışmaları (rutin kullanıma girmeden önceki çalışma dönemi) devam etmektedir. Pandeminin ulaştığı boyut nedeniyle, salgının kontrol altına alınabilmesi için diğer önlemlere ek olarak bu aşıların da bir an önce rutin kullanıma girmesi gerekmektedir" dedi. Aşı üretim çalışmalarında kullanılan yöntemlere göre aşıları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz" diyen Akalın, "Birinci inaktif aşılar: Faz 3 çalışmaları devam etmektedir. İkinci canlılığı azaltılmış aşılar: Klinik öncesi çalışmalar devam etmektedir. Üçüncü nükleik asid (mRNA) aşıları : Faz 3 çalışmaları devam etmektedir. Dördüncü DNA aşıları, beşinci vektör aşıları: Bu aşılarda Adenovirüs tip 5 vektör yani taşıyıcı olarak kullanılmaktadır ve Faz 3 çalışmaları devam etmektedir. Altıncı Subünit (altbirim) aşılarıdır" diye konuştu. Akalın, "Faz 3 çalışmaları devam eden inaktif aşılar, mRNA aşıları ve vektör aşılarında, aşıya karşı oluşan antikor yanıtı (bağışıklık gelişme) oranları yüzde 95'in üzerindedir. Bu aşılarda istenmeyen ciddi etkiler oldukça nadirdir ve genellikle hafif seyirli ve kısa süreli olan aşı yerinde ağrı, hafif ateş, halsizlik, kas ağrısı, iştah kaybı ve başağrısı gibi belirtiler olabilir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Çin aşısı olarak bilinen, Sinovac firmasının ürettiği aşı çalışması devam ediyor. Bu aşı inaktif bir aşıdır. İnaktif aşılarda, enfeksiyon etkeni olan virüs(SARS-CoV-2) laboratuvar ortamında hücre kültürlerinde (Vero Cell hücreleri) üretildikten sonra inaktive edilmekte, yani virüs canlılığını kaybetmektedir. Bu yöntem yıllardır uygulanan geleneksel bir aşı üretim yöntemidir ve bugün çocukluk döneminde de kullanılan birçok aşının üretiminde kullanılan bir yöntemdir" ifadelerini kullandı. Aşı çalışmasına katılmak,isteyen18-59 yaş arasındaki vatandaşların, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Polikliniğinden ve 50338 numaralı telefondan randevu alabilecekler.