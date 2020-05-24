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'Covid- 19 anne karnındaki bebeğe bulaşmıyor, ama doğduktan sonra bulaşabilir'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Özmen, Covid-19 görülen hamile kadınlarında, hastalığın bebeğe geçmiş bir vakaya rastlanmadığını söyledi. Prof. Dr. Özmen, "Çin'den gelen veriler ve bizim deneyimlerimizde bebeğe bulaşmadığını gördük. Ama doğduktan sonra bebeğe bulaşabilir" dedi.

24 Mayıs 2020 Pazar 15:10
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'Covid- 19 anne karnındaki bebeğe bulaşmıyor, ama doğduktan sonra bulaşabilir'

ZONGULDAK - BEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Özmen, Covid-19'un gebe kadınlarda görülme sıklığı, alınacak önlemler ve tedbirler konusunda bilgiler verdi. Hamile hastaların, bağışıklık sisteminin düştüğünü ve kendilerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Özmen, şu ana kadar görülen vakalarda, anne karnındaki bebeğe hastalığın bulaşmadığını söyledi. Ancak anne adaylarının bu dönemde kendilerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özmen, "Yaygın pandemi gebeleri nasıl etkiliyor? Hastalar arasında gebe sayısı fazla mı? Bunu sevinerek söylüyorum ki gebelerde bu enfeksiyon az. Gribal enfeksiyonlar gebeyi çok ağır etkiler. Gebeler de bağışıklık durumunda biraz düşüş gözlemlenebilir. Covid enfeksiyonun hipertansiyon ve kronik hastalık gibi durumları etkileyen bir virüs olduğunu gördük. Henüz çok yeni bir enfeksiyon. Araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Bizim elde ettiğimiz verilere göre bizim şu anki gördüğümüz kadarıyla gebelik halindeki insanların özellikle genç nüfus olmaları nedeniyle ve kronik hastalıkları yoksa biraz daha az riskli gruba düşüyorlar. Kadınlar olarak gebeyken kendimize daha çok özeniyoruz. Sağlığımıza daha çok dikkat ediyoruz" dedi. 

DOĞUMDAN SONRAYA DİKKAT 

Hastanede 3 vaka tespit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Özmen, "Gerekli önlemleri aldığımızda çok çabuk yaşama şansını kaybeden bir virüs. Gebeler çok daha fazla dikkat etmeli. Bizim koronavirüs işini gerçekten başarılıyla yürüttüğümüzü düşünüyorum. Covid şüphesi varsa nasıl anlayacağız? Gebelerde de aynı semptomlar oluşur. Maske çok önemli. Hem hasta hem de karşıdaki kişinin takması çok önemli. Eğer siz mesafeyi de korursanız yakalanma riski düşüyor. Çin'den gelen veriler ve bizim deneyimlerimizde bebeğe bulaşmadığını gördük. Ama doğduktan sonra bebeğe bulaşabilir. Şimdiye kadar 3 bebek kaydı gözlendi. Erken doğan bebeklerdi bu bebekler. Böyle bir risk faktörü vardı. Covid-19'un anneden bebeğe geçmediğini görüyoruz. Bu bizim için çok önemli bir şey. Viral enfeksiyonların birçoğu anneden bebeğe geçer ve bizim endişelendiğimiz bir hastalıktır bunlar. Grip enfeksiyonu bizi çok korkutur. Şimdilik bebeğe bulaşmadığını gördük ama şu an için diyebiliriz. İleri ki dönemlerde daha iyi bilgi verebileceğiz" diye konuştu.

'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM' 

Prof. Dr. Özmen, Covid-19 salgınında azalma görülse de tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özmen, şöyle konuştu: 

"Grip şu an mutasyona uğradı. Yoğun bakım hastamız biraz azaldı şu an ama Covid-19 halen var. Bunun bilincinde bütün tedbirleri alacağız. Hijyenimize dikkat edeceğiz. Maskemizi takacağız. Şimdiki enfeksiyon şu an ki haliyle biraz azaldı ama bu onun yok olduğu anlamına gelmez. Kronik bir rahatsızlığınızda varsa aynı şiddetle enfeksiyonu sizde görülebilir. O yüzden size bulaştıysa sizde bulaştırabilirsiniz. En önemlisi bu. Bütün viral enfeksiyonlardan da korunmak için maskemize, sosyal mesafemize, hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiCovid19Anne KarındaYeni Doğuş Bebek
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