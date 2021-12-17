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Çocukların Bağışıklık Kalkanı Morina Balık Yağı

17 Aralık 2021 Cuma 12:16
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Çocukların Bağışıklık Kalkanı Morina Balık Yağı

DİNÇER KARACALAR

Pandemi dönemi özellikle çocuklu aileler için oldukça zorlu bir hal almış durumda. Yeniden artan Covid rakamları ve ortaya çıkan yeni varyantın hastalık rakamlarını ne kadar etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Okula giden çocuklar için maske ve sosyal mesafe kuralları geçerli olsa dahi virüsün çocuklardan ailelere yayılma riski velileri daha da tedbirli olmaya yönlendiriyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, Mikrobiyolog ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL, Covid 19 virüsünün yanında kış mevsiminde sıklıkla maruz kalınan üst solunum yolu hastalıklarına karşı alınacak en önemli tedbirin çocukların bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak olduğunu belirtti.

Güçlü Bağışıklığın Şifresi: Omega-3, A ve D vitamini

Özellikle kış aylarına girerken çocukların bağışıklık sistemini desteklemenin önemine vurgu yapan Prof Dr. Özyaral: ‘Çocuklarda eksik etmememiz gereken besin öğeleri Omega-3, A ve D vitaminleri. Düzenli balık yağı kullanımının çocukların sağlıklı gelişimi için ne kadar önemli olduğu artık bilinen bir gerçek. Özellikle morina balığının karaciğerinden elde edilen Morina Balığı Karaciğer Yağı (Cod Liver Oil) formundaki sıvı balık yağlarında hem EPA DHA oranı yüksek hem de balıktan gelen doğal D ve A vitaminleri çocukların bağışıklık sistemi için kalkan görevi görüyor. Oslo Üniversitesi’nde 70 bin katılımcıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışma, düzenli Morina Balık Yağı kullanan kişilerin Covid-19 virüsüne karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu.’ dedi.

Omega-3’ün Faydaları Saymakla Bitmiyor

Omega-3’ün sağlığımıza diğer faydalarıyla da ilgili bilgiler paylaşan Dr Özyaral: ‘Omega-3’ün sağlığa faydalarıyla ilgili yayınlanmış 100’lerce bilimsel makale bulunuyor. Düzenli Omega-3 kullanımının organların sağlıklı çalışmasından, üst solunum yolu rahatsızlıklarının hafifletilmesine, stresin engellenmesinden, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine kadar vücudumuza sayısız faydası bulunuyor. Vücudumuzda üretilemediği için mutlaka dışarıdan almamız gereken Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA’yı düzenli olarak temin edebilmek için sıvı formda bulunan Morina Balığı Karaciğer Yağının kullanımını öneriyorum. Özellikle çocuklarda bağışıklığı güçlendirmesinin yanında sağlıklı bir beyin ve göz gelişimi için de Omega-3’ü hayatınızdan eksik etmeyin.’ dedi.  

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Çocukların Bağışıklık Kalkanı Morina Balık Yağı
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