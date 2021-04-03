Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1430
ALTIN
454.191
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.2940
EURO
9.6048
200 Sözleşmeli Personel alınacak
200 Sözleşmeli Personel alınacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanı istihdam edilecek
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
Mersin Mezitli'de 54 adet...
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi 82...
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Çocukları kanserden korumak için elektromanyetik ortamlardan uzak tutun'

Çocuk Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, kanserden korunmak için elektromanyetik ortamlardan uzaklaşmak gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Canatan, “Her türlü bilgisayar, cep telefonu, elektrikli cihazların hepsi sürekli elektromanyetik dalga saçarak vücudumuzdaki genlerin yapısını bozuyor. Çocukların özellikle tablet, bilgisayar ve cep telefonlarını mümkün olduğunca kısa süreli kullanmasını sağlayın" dedi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 13:51
5 Okunma
'Çocukları kanserden korumak için elektromanyetik ortamlardan uzak tutun'

ANTALYA - Prof. Dr. Duran Canatan, halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için Türkiye’de her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 'Ulusal Kanser Haftası' etkinlikleri nedeniyle açıklamalarda bulundu. Kanserin yüzyılın hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Canatan, “Geçen yıllara kadar tüm dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalıkları ön plandayken, son yıllarda kanser hastalıkları bunun önüne geçti. Çünkü teknoloji, çevre kirliliği gibi birçok faktör kanserin yayılmasına yol açmakta. Özellikle genetik faktörler bunların içerisinde yer alıyor" diye konuştu.

Kanserin genetiğine bakıldığında, vücutta üç tür gen olduğunu aktaran Prof. Dr. Canatan, "Bunlardan biri kanseri baskılayıcı genler. Bu genlerde değişim olursa, yani mutasyona uğrarsa kansere yol açıyor. İkincisi, DNA tamir genleri. DNA'nın bozulmasına neden olan birçok faktör var. İşte bu genler de sürekli vücudumuzu tamir ederek ayakta kalmamızı sağlıyor. Bu DNA tamir genlerindeki bozukluklar da kansere yol açıyor. Üçüncü genler ise onkogenler dediğimiz genler. Bu genlerin de hücre yapısı değiştiğinde kanser yapıyor. Bu genler hastalıklara yol açarken, nesilden nesile de aktarılabiliyor. Dolayısıyla kanserlerin bir kısmı kalıtsal. Kolon, mide, meme kanseri gibi kanserleri sayabiliriz" dedi.

'MÜMKÜN OLDUĞUNCA KISA SÜRELİ KULLANILSIN'

Kanserden korunmak için ilk önce vücudun sağlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Duran Canatan, şöyle konuştu:

“Doğa yürüyüşü, sağlıklı beslenme, stresten, travmalardan uzak kalmak çok önemli. En önemlisi de elektromanyetik dediğimiz her türlü bilgisayar, cep telefonu, elektrikli cihazla temasımıza dikkat etmeliyiz. Bu cihazlar sürekli elektromanyetik dalga saçarak vücudumuzdaki genlerin yapısını bozuyor. Herkese mesajımız şu; lütfen mümkün olduğu kadar elektromanyetik ortamlardan uzak durun. Çocukların özellikle tablet, bilgisayar ve cep telefonlarını mümkün olduğunca kısa süreli kullanmalarını sağlayın. Bu bireyler için, geleceğimiz için çok önemli. Kanserden kurtulmanın en önemli tarafı elektromanyetik ortamlardan uzaklaşılmasıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Kan Ve Genetik Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran CanatanKanserden KorunmakElektromanyetik Ortamlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sprey aşının kaç doz ve kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur'
'Sprey aşının kaç doz ve kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur'
‘Pandemi tedbirleri, çocuklara oyunlarla anlatılsın' önerisi
‘Pandemi tedbirleri, çocuklara oyunlarla anlatılsın' önerisi
Depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu
Depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu
Bağışıklık düşüren polen, koronavirüsü tetikliyor
Bağışıklık düşüren polen, koronavirüsü tetikliyor
Bilim Kurulu üyesi Akın: 'Tam kapanma' ağır bir durum
Bilim Kurulu üyesi Akın: 'Tam kapanma' ağır bir durum
Prof. Dr. Ceyhan'dan, aşıda 'tek doz' uyarısı
Prof. Dr. Ceyhan'dan, aşıda 'tek doz' uyarısı
Koçak Farma’nın yerli aşısı mutant virüslere karşı da denenecek
Koçak Farma’nın yerli aşısı mutant virüslere karşı da denenecek
Bağışıklık güçlendirmeye bir tavsiye de; 'Hipnoz'   
Bağışıklık güçlendirmeye bir tavsiye de; 'Hipnoz'   
Diyetisyen Hülya Çağatay: Maxilipo yöntemiyle bölgesel incelme mümkün
Diyetisyen Hülya Çağatay: Maxilipo yöntemiyle bölgesel incelme mümkün

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma