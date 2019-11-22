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“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”

Psikiyatrist Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, mutlu görünen, gülümseyen fakat içten içe acı çeken kişiler için kullanılan ‘maskeli depresyon’u anlamanın zor olduğunu söyleyerek, “Gençler eğleniyor görünürler ve genelde yüzlerinde gülümseme ile dolaşırlar. Bu nedenle aileler çocuklarındaki ‘maskeli depresyonu’ fark edemez” dedi.

“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”

Psikiyatrist Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, mutlu görünen, gülümseyen fakat içten içe acı çeken kişiler için kullanılan ‘maskeli depresyon’u anlamanın zor olduğunu söyleyerek, “Gençler eğleniyor görünürler ve genelde yüzlerinde gülümseme ile dolaşırlar. Bu nedenle aileler çocuklarındaki ‘maskeli depresyonu’ fark edemez” dedi.

22 Kasım 2019 Cuma 15:46
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“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”

İSTANBUL - Maskeli depresyona, gülümsemeli depresyon veya gizli depresyon da denildiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, gençler arasında maskeli depresyonun yaygın olduğunu belirtti. Doç. Dr. Demirkaya, “Tipik mutsuz, çökkün, isteksiz ve keyifsiz depresyonu herkes tanır. Ancak maskeli depresyonu anlamak kolay değildir. Maskeli depresyonu olanlar ‘Dışım seni, içim beni yakar’ der. Ders başarısında düşme, nedensiz çeşitli ağrılar, mide-bağırsak sorunları, cilt problemleri, kronik yorgunluk, uyku sorunları, sigara-alkol kullanma gibi durumlar aslında altta yatan depresyonun maskeleridir” ifadelerini kullandı.

“AİLELER ÇOCUKLARINDAKİ DEPRESYONU FARK ETMEZ”

Maskeli depresyonda olan gençlerin eğleniyor göründüğünü ve yüzlerinde gülümseme ile dolaştığını açıklayan Doç. Dr. Demirkaya, “Bu nedenle aileler çocuklarındaki depresyonu fark edemezler.  Gençler, depresyonda olsa bile “inkar” ve “ somatizasyon (bedensel belirtilere çevirme)” en sık görülen savunma mekanizmalarıdır.  Ergenlerde ders başarısında düşme, okul reddi, evden kaçma, yeme bozuklukları veya alkol-sigaraya başlama, sürekli sinirlilik hali birer depresyon belirtisi olabilir” dedi.

“NARSİST EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINDA GÖRÜLÜR”

Ailelerin çocuklarını ‘şımarıklık- ergenlik krizi- zayıflık’ ile suçlayabildiğine vurgu yapan Doç. Dr. Demirkaya, “Maskeli depresyon genelde mükemmeliyetçi ve narsistik özellikleri olan ebeveynlerin çocuklarında sık görülür. Biz yetişkinler de dahil olmak üzere hep ‘güçlü’ olmak zorunda değiliz, maskeleri çıkarıp yardım arayabiliriz. Çocuğumuzdaki davranış farklılıklarının da ‘depresyon’ belirtisi olabileceğini unutmayalım. ‘Bunu mu dert ettin’ , ‘üzülecek ne var’ gibi yaklaşımlar çocuğumuzu sahte güçlü görünmeye zorlar ve alttaki depresyonu maskelemeye iter. Depresyon ise tedavi edilebilir bir hastalıktır, güçsüzlük değildir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Psikiyatrist Doç. Dr. Sevcan Karakoç DemirkayaMaskeli DepresyonÇocuklar
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