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ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA DİKKAT! 

Sıcak havaların yerini soğuğa geçiş dönemi olan sonbahar mevsimi alınca salgın hastalıklar baş gösteriyor. Okulların açılmasıyla birlikte sınıf ortamında bir çocuktan diğerine bulaşan bu hastalıklar ile baş etmek ebeveynler için oldukça zor oluyor.

ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA DİKKAT! 

Sıcak havaların yerini soğuğa geçiş dönemi olan sonbahar mevsimi alınca salgın hastalıklar baş gösteriyor. Okulların açılmasıyla birlikte sınıf ortamında bir çocuktan diğerine bulaşan bu hastalıklar ile baş etmek ebeveynler için oldukça zor oluyor.

18 Ekim 2019 Cuma 18:19
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ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA DİKKAT! 

HABER: SUMRU AYDIN

Avrasya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarının tedavi yöntemleri ve koruma yollarını Sağlık Notları okuyucuları için anlatıyor.

İşte Hastalık Belirtileri!

Üst solunum yolu enfeksiyonu çocukların okulu kırmalarına en sık neden olan hastalıklardan biridir. 200’den fazla virüs bu hastalıklara yol açıyor. Çocukların birçoğu yılda 7-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorlar. Çocuklar erişkinlere göre daha sık üst solunum yolu enfeksiyonu olurlar.

Üst solunum yolu enfeksiyonları semptomları çocuk virüsü aldıktan 1-3 gün sonra başlar ve genellikle 1 hafta sürer. Bu süre çocuktan çocuğa değişkenlik gösterir. (1-2 haftaya kadar sürebilir)

  • Bebeklerde, huzursuzluk, hafif ateş, burun tıkanıklığı, uyku sorunları, bazen kusma, ishal olabilir.
  • Daha büyük çocuklarda burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğazda kaşıntı, boğaz ağrısı, halsizlik, hapşırık, geniz akıntısının yol açtığı hafif öksürük vardır.

Çocuklar Hastayken Dinlenmelerine İzin Verin

Aileler çocuklarının derslerden geri kalmaması için hastayken de okula devam etmesini isteyebiliyor. Bu diğer öğrenciler için de riskli bir durum. Çünkü soğuk havalar nedeniyle sınıflar yeterince havalandırılamıyor ve kişi başına düşen temiz hava hacmi yetersiz kalıyor ve hastalıklar daha çabuk yayılabiliyor. Ayrıca hasta çocuk okula devam ettiğinde, iyileşme süreci uzayabilir. Bu nedenle öncelikle hasta çocuğun bir sağlık kuruluşuna götürülmesi ve evde dinlendirilmesi, tedavi edilmesi gerekiyor. Velilerin, öğrencinin dengeli ve sağlıklı beslenmesine özen göstermesi lazım. Çocuklar her gün süt, yumurta, sebze, meyve yemeli. Her gün et ya da kuru baklagillerden yeterli miktarda yiyerek protein ihtiyacı karşılanabilir. Ancak velilerin yanı sıra okullar da önlem almalı. Okulda gıda hizmetlerinde çalışan personelin sağlıklı olması, hijyen kurallarına uyması, sınıflarda ise yeterli havalandırmanın sağlanması gerekiyor.

Gereksiz ve Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımından Kaçının!

Antibiyotikler bakterilere karşı etkili ilaçlardır. Ancak üst solunum yolu enfeksiyonların çoğunluğu viral olduğu için antibiyotik almak gereksizdir. Enfeksiyonların uzun sürmesi ve sinüzit, orta kulak iltihabı veya akciğer hastalığına yol açması durumunda antibiyotiklerden yardım alınır. Akut rinosinüzitte semptom ve bulgular ile bakteriyel-viral enfeksiyon ayrımı yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Akut orta kulak iltihabında yakın izlem mümkünse, antibiyotik hemen başlanmayabilir. Ancak, yakın izlemde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle genellikle tanı alan çocuklarda antibiyotik tedavisine başlanması gereklidir. Yine, akut boğaz enfeksiyonlarında ateşin 38 dereceden fazla olması ve boyunda ağrılı lenf bezi bulunması antibiyotik kullanımını gerektirir.


Çocuklarımızı Enfeksiyonlardan Korumak İstiyorsak Bunları Yapın!

  • İlk anlarından itibaren tüm aşılarını yaptırın
  • Ellerini düzgün ve sık yıkamasını sağlayın.
  • Düzenli ve sık beslenmesini sağlayın.
  • Yeterli miktarda sıvı tüketmesini sağlayın.
  • Uyku alışkanlığının düzgün olmasını sağlayın.
  • Mevsimine uygun kıyafetler seçmesini sağlayın.
  • Düzenli spor yapmasına yardımcı olun.

Önce Vatan Gazetesi

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ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA DİKKAT!Avrasya HastanesiAvrasya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray CengizSumru Aydın
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