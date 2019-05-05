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Çocuklarda Hipotrioidi Tehlikesine Dikkat! 

Söz konusu çocuklar olduğunda onları her türlü kötülükten, hastalıktan ve çevresel etkenlerden korumak isteriz. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, erken teşhis ve müdahale konusunda dünya sıralamasının gerisinde kalıyoruz. Özellikle de hipotiroidi problemlerinde… Sayıları gittikçe artan troid hastaları, erken teşhis edilmediği için ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyor.  Bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı hipotiroidin önemine vurgu yaparken, merak ettiğiniz herşeyi sizler için yanıtlıyor. 

Çocuklarda Hipotrioidi Tehlikesine Dikkat! 

Söz konusu çocuklar olduğunda onları her türlü kötülükten, hastalıktan ve çevresel etkenlerden korumak isteriz. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, erken teşhis ve müdahale konusunda dünya sıralamasının gerisinde kalıyoruz. Özellikle de hipotiroidi problemlerinde… Sayıları gittikçe artan troid hastaları, erken teşhis edilmediği için ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyor.  Bu hafta Sağlık Notlarında Avrasya Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı hipotiroidin önemine vurgu yaparken, merak ettiğiniz herşeyi sizler için yanıtlıyor. 

05 Mayıs 2019 Pazar 18:15
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Çocuklarda Hipotrioidi Tehlikesine Dikkat! 

SUMRU AYDIN

Hipotriodi Nedir?

Vücudun boyun bölgesinin alt tarafında yer alan tiroid bezi ve buradan salgılanan tiroid hormonu; büyüme ve gelişmeyi, vücut metabolizmasının işleyişini düzenler. En önemli görevi ise merkez sinir sisteminin gelişimi üzerinedir. Tiroid hormonu, anne karnında başlar ve tüm çocukluk döneminden büyüme tamamlanıncaya kadar önemli görevler üstlenir. Eğer tiroid bezleri yeterli çalışmazsa ise ‘hipotiroidi’ ortaya çıkar

Erken Tanı, Zeka Geriliğinin Önüne Geçer

Hipotiroidi rahatsızlığı doğuştan olabileceği gibi herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Tiroidin salınımının eksik olması durumunda ise özellikle bebek ve gelişim çağındaki çocukların zeka düzeyinde kalıcı ve belirgin düşüklükler gözlenebilir. 

Hipotroidi tanısının bebek doğar doğmaz konması durumunda muhtemel bir zeka geriliğini önlenebilir. Ancak gecikmiş bir tanı yüzünden tedaviye başlansa bile hasar geri döndürülemez boyutlara ulaşabilir. Tüm yeni doğan bebeklere Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan hipotiroidi tarama programı ile klinik bulgular oluşmadan, erken dönemde hastalığın tespiti mümkündür. 

Akraba Evlilikleri Hipotriodi Tetikliyor

Dünya geneline baktığımızda doğumsal hipotiroidi, Türkiye’de göre daha sık görülüyor. Bu duruma sebep olan ise akraba evliliklerinin çok olması ve yetersiz iyot! Üstelik doğumsal hipotiroid yeni doğan dönemde hafif belirtiler gösterebileceği gibi hiç belirti de göstermeyebilir. 

Bebeklerde Hiptriodi Belirtileri:

Kabızlık, 

Uzamış sarılık,

Kalın sesle ağlama, 

Şişmiş yüz görünümü, 

Bıngıldağın normal oranlardan büyük olması, 

Dilinin genele göre büyük olması

Tanı konulan bir bebeğin tedavisi, eksik olan triodi hormonun ağız yoluyla verilmesiyle yapılır. Tedavi oldukça kolaydır. Buradaki önemli nokta problemin erken fark edilmesi ve tedavinin düzenli yapılmasıdır. 

Geç Konuşan Çocuklara Dikkat!

Özellikle çocukluk döneminde görülen tiroid yetersizliği ise dişlerin geç çıkması, yürüme ve konuşmada gecikme, büyümede yavaşlama, saç dökülmesi, kabızlık, halsizlik, uykuya eğilim, hızlı kilo alımı, konsantrasyon bozukluğu ve okul başarısından düşmeye neden olabilir. Eğer yukarıda söylediğimiz belirtileriden bir veya birkaçı var ise mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çocukHipotrioidiTehlikeönce VatanSumru AydınAvrasya Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı
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