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“Çocuğa ‘yalancı’ demekten vazgeçmeliyiz”

KARNE döneminde çocuklar düşük notları sebebiyle baskıcı ve otoriter aile tutumundan ötürü yalan söylemeye başvurabiliyor. Konuyla ilgili ailelere tavsiyelerde bulunan Öğr. Görevlisi Elif Türel Bor “Öncelikle çocuğa ‘yalancı’ demekten vazgeçmeliyiz. Çocuğa sürekli doğruyu söyletmek çocuğunuzla sizin aranızda bir mücadeleye dönüşür ve inatlaşma başlar” açıklamasında bulundu.

“Çocuğa ‘yalancı’ demekten vazgeçmeliyiz”

KARNE döneminde çocuklar düşük notları sebebiyle baskıcı ve otoriter aile tutumundan ötürü yalan söylemeye başvurabiliyor. Konuyla ilgili ailelere tavsiyelerde bulunan Öğr. Görevlisi Elif Türel Bor “Öncelikle çocuğa ‘yalancı’ demekten vazgeçmeliyiz. Çocuğa sürekli doğruyu söyletmek çocuğunuzla sizin aranızda bir mücadeleye dönüşür ve inatlaşma başlar” açıklamasında bulundu.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:49
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“Çocuğa ‘yalancı’ demekten vazgeçmeliyiz”

İSTANBUL - Sömestr tatilinin yaklaşmasıyla öğrencilerin karne heyecanı da başladı. Kimi öğrenci başarılı notlarıyla ödüllendirilmeyi beklerken kimi notları zayıf olan öğrenciler bu durumdan kaygı duyuyor ve yalana başvurabiliyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Elif Türel Bor, “Ailenin tutum ve davranışları çocuğu yalana yöneltebilir. Baskıcı, otoriter bir aile tutumu varsa çocuk cezadan kurtulmak için yalan söyler. Aşırı mükemmeliyetçi bir aile tutumu varsa çocuk her başarısızlığını örtmek için yalana başvurur. Çocuğumuzu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Başarıları ve başarısızlıkları ile hayatında ki tüm iniş çıkışlarında yanında olduğumuzu göstermeliyiz ki çocuk kendini kabullendirmek için kendisini yalan söylemek zorunda hissetmesin” dedi.

“ONA GÜVEN DUYACAĞINI AÇIKLAMAMIZ GEREKİR”

Yalan söyleyen çocuklara nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda konuşan Öğr. Görevlisi Bor, “Öncelikle çocuğa ‘yalancı’ demekten vazgeçmeliyiz. Çocuğa sürekli doğruyu söyletmek çocuğunuzla sizin aranızda bir mücadeleye dönüşür ve inatlaşma başlar. Bu durumdan kaçınmak için yapmanız gereken duruma uygun hikâye ve oyunlar ile yalan söylemesine gerek olmadığı doğru söylerse herkesin ona güven duyacağını açıklamamız gerekir. Yalan söylediği için cezalandırılmayacağını çocuğunuza hissettirin. Onun duygularını anlamaya çalışın. Neler hissettiğini fark ettiğinizi ona gösterin” diye konuştu.

DHA

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