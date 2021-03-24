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'Çift maske ve en az 2 metre mesafe olmalı'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, son dönemde artan vaka sayılarına mutasyonlu virüsün etkisine dikkat çekerek, "İngiltere varyantında bulaştırıcılık çok daha yüksek. Bunun anlamı tek maske yetmiyor. Kapalı alana girdiğimizde çift maske kullanmak daha uygundur. Mesafe 1-1,5 metre değil en az 2 metre ve daha fazlası olmalıdır" dedi.

24 Mart 2021 Çarşamba 13:01
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'Çift maske ve en az 2 metre mesafe olmalı'

KAYSERİ - ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, ülke genelinde artış gösteren koronavirüs vakalarıyla ilgili DHA’ya açıklama yaptı. Vakalardaki artışa değinen Yıldız, "Vakalarda tekrar bir artış başladı. Bu durum 3'üncü pikin habercisidir. Vakalar artıyor ve yakında tüm şehirler kırmızıya dönecek gibi. Kayseri de vaka artışları nedeniyle kırmızıya dönecektir. Bu durdurulabilir mi, yavaşlatılabilir mi?  Elbette bunlar mümkün. Önlemlerin varlığı bizi korumuyor, önlemlere uymak gerekiyor. Yeni varyantının eskiye göre farkı bulaştırıcılık daha da arttı. Hastalık biraz daha ağır seyrediyor. Çin ile İngiltere varyantını karşılaştırdığımızda bulaştırıcılık çok daha yüksek. Bunun anlamı tek maske yetmiyor. Kapalı alanı girdiğimizde çift maske kullanmak daha uygundur. Mesafe 1-1,5 metre değil en az 2 metre ve daha fazlası olmalıdır. Mümkün olunduğu sürece şu süreçte toplu taşıma araçlarını kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Kafeterya ve restoranlarda yemek için maske çıkarılması nedeniyle bulaş riski artıyor" diye konuştu.

Kayseri'de son dönemde İngiliz mutantının görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Yıldız, şöyle konuştu: "Kayseri'deki son verilere baktığımız zaman İngiliz mutantı görüyoruz. İngiliz mutantı çok bulaştırıcıdır. İngiliz mutantında Kayseri, yüzde 60 seviyeye ulaştı. Bunun tehlikesi; çok hızlı bulaştığı için önümüzdeki pikin ne şiddette olacağını bilemeyecek olmamız. Hastane kapasitelerinin zorlanacağını düşünüyorum. Bulaştırıcı İngiliz mutantı nedeniyle daha çok vaka göreceğimizi düşünüyorum. Ayrıca, bu hastalık oldukça tuhaf bir hastalık. Taburcu edeceğimiz hasta ağırlaşabiliyor, ağırlaşan hasta taburcu olabiliyor. Çok fazla yan sıkıntıları var. Covid geçirenlerde sağırlık, görme kaybı, geçici ses kaybı, kol ve bacaklarda güç kaybı, şiddetli deri döküntüleri oluşuyor. Hiç tansiyonu olmayan kişilerde yüksek tansiyon çıkabiliyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Orhan Yıldızçift MaskeMesafe
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