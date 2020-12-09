Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351
ALTIN
467.674
DOLAR
7.8237
STERLİN
10.5235
EURO
9.4860
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de...
Cyle Larin: Hepimiz takımın daha iyi olması için savaşıyoruz
Cyle Larin: Hepimiz takımın daha...
Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki
Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa...
Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu
Serbest Güreş Milli Takım kadrosu...
Caretta carettalar için 'hipotermi' tehlikesi
Caretta carettalar için 'hipotermi' tehlikesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çift maske, kronik rahatsızlığı olanlarda ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, kronik rahatsızlığı olan kişilerde çift maskenin sorun olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Oğuztürk, "Kalp hastalarında, kronik akciğer hastalığı olanlar, astım, bronşit gibi dediğimiz problemlerde akciğer maalesef tam olarak işlev görememekte ve vücudun diğer organlarına oksijen naklinde gerekli olan hiyerarşiyi sağlayamamakta. Bu anlamda altta yatan zaten bir oksijen problemiyle karakterize olan bir kişide tekrar 2 maske takıp oksijen alımını da sıkıntıya sokacak nefes darlığı ve solunum sıkıntısıyla karakterize bir süreç kesinlikle daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir’’ dedi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 13:56
3 Okunma
Çift maske, kronik rahatsızlığı olanlarda ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir

ANKARA - Prof. Dr. Oğuztürk, koronavirüs salgınında kronik nefes darlığı gibi sıkıntıları olan kişilerin çift maske takmaması yönünde uyarıda bulundu. Prof. Dr. Oğuztürk, "Sağlık Bakanlığı onaylı bir maske kullanıyorsanız barkod takip sistemiyle de bunun gerçekten Sağlık Bakanlığı laboratuvar testlerinden onay almış bir şekilde kullanıma, satışa sunulduğuna kanaat getirmişseniz, eczanelerden tedarik etmişseniz bunun tek maske şeklinde kullanımının ideal olduğunu gönül rahatlığı ile ifade edebilirim. Burada vurgulanması gereken husus şu ki kalp hastalarında, kronik akciğer hastalığı olanlar; astım, bronşit gibi dediğimiz problemlerde akciğer maalesef tam olarak işlev görememekte ve vücudun diğer organlarına oksijen naklinde gerekli olan hiyerarşiyi sağlayamamakta. Bu anlamda altta yatan zaten bir oksijen problemiyle karakterize olan bir kişide tekrar 2 maske takıp, oksijen alımını da sıkıntıya sokacak nefes darlığı ve solunum sıkıntısıyla karakterize bir süreç kesinlikle daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Mümkün mertebe KOAH hastası, kalp hastası veya sistemik problemi olan insanlarımızın şu günlerde 'kapalı, izole evlerde hayat vardır' düsturuna uygun şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Çünkü dış ortamda da şu an itibarıyla hem soğuk hava hem de maske takarak oksijen seviyesinin sıkıntısında oluşabilecek bir zemin ortaya çıktığından dolayı kendi hastalıklarının tekrar ağır seyredebilmesine gerekçe olabilecek bir tetikleme ile karşı karşıya gelebilirler. Bu anlamda tek maske kullanılması idealdir" diye konuştu.

'MASKE TAKMADAN SPOR YAPMAK İDEALİ'

Prof. Dr. Oğuztürk, spor yaparken maske takılmasıyla ilgili de uyarılarda bulunarak, "Birçok ülkede maske taktığı halde spor yaparken kalp krizi geçirip, solunum sıkıntısıyla yaşamını yitiren insanların olduğunu biliyoruz. Burada kesin olan şu ki spor yaparken maske takılması vücudun oksijen ihtiyacının bir miktar azalmasına sebebiyet verecek süreci tetikleyiyor. Yani siz spor yaptığınız zaman kan basıncınız artıyor, vücudunuzun kalp hızı artıyor ve vücudun ihtiyaç gösterdiği enerji ve oksijen ihtiyacını gidermeniz için daha fazla oksijen olması gerekiyor. Ve siz spor yaparken maske taktığınız anda da bu ihtiyacı tam olarak karşılama sürecinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu nedenle de bazı ülkelerde maske takarken spor yapıp yaşamını yitiren insanların haberlerini maalesef duymuştuk. Bu anlamda ideali; spor yapıyorsanız, izole bir alanda bireysel spor yapıp, diğer insanlardan uzak kalacağınız bir durum söz konusu ise maske takmadan spor yapmak ideali" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. OğuztürkKoronavirüs SalgınıKronik Rahatsızlığı Olanlarçift Maske
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir
Yerli üretim aşı taşıma konteyneri hazır
Yerli üretim aşı taşıma konteyneri hazır
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Göz hastalıkları uzmanı Op.Dr. Feray Aygül Alkan uyardı
Göz hastalıkları uzmanı Op.Dr. Feray Aygül Alkan uyardı
Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım
Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım
Covid-19 geçiren kişilerde kalp yetmezliği riski
Covid-19 geçiren kişilerde kalp yetmezliği riski
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüste yakın temaslıların karantina süresi 10 gün
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüste yakın temaslıların karantina süresi 10 gün
'Koronavirüs hastalarının rehabilitasyona ihtiyacı oluyor'
'Koronavirüs hastalarının rehabilitasyona ihtiyacı oluyor'
Uzmanlar koronaya karşı yararını anlattı; Turşuköy'de satışlar patladı
Uzmanlar koronaya karşı yararını anlattı; Turşuköy'de satışlar patladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma