Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.975,57
ALTIN
1.021,34
DOLAR
17,97
STERLİN
21,69
EURO
18,30
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20...
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Dr....
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakımda yatak sayısı 111'e çıktı

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:29
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakımda yatak sayısı 111'e çıktı

İSTANBUL - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, bugün açılışı yapılan İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile yoğun bakım yatak kapasitesini 111'e çıkardı. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, açılışı bugün yapılan İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile yoğun bakımda yatak kapasitesini 111'e çıkardı. İstanbul'da ilk olma özelliğine sahip İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı'nın, yoğun bakım yatağı ihtiyacını karşılamasının yanısıra, yan dal uzmanlarının eğitimleri konusunda da önemli bir ihtiyaca cevap vermesi bekleniyor. Yoğun Bakım Bilim Dalı ve yoğun bakım ünitesinin, dahili branşlardaki ana bilim dallarında yoğun bakım hastalarına hizmet vereceği belirtildi. 0

İç Hastalıkları Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılış törenine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. M. Sait Gönen, Başhekim Doç. Dr. Emin Köse, Dahili Bilimler Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fuat Hulusi Demirelli, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güniz Meyancı Köksal ve öğretim üyeleri katıldı.


 

"13 NORMAL 2 NEGATİF BASINÇLI YATAK"

Başhekim Doç. Dr. Emin Köse, "Açılacak yoğun bakım ünitemiz 13 normal, 2 negatif basınçlı olmak üzere toplam 15 yatakla hizmete açılacak. Özellikle eğitim faaliyetleri ve yan dal eğitimi noktasında fakültemize yeni bir değer kazandıran ünitemiz, aynı zamanda özellikle dahili branş yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız için hizmet vermek üzere dizayn edildi. Hastanemizde mevcut olan yoğun bakım kapasitemizi, 15 yatakla birlikte 111'e çıkardık" dedi.


 

"ASİSTANLARIMIZIN DENEYİMLERİNİN ÇOK OLACAĞI BİR DÖNEM"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen ise, "Yoğun bakım ünitesi yatak sayısının artmasıyla, hem hastalarımıza hizmet için katkı sağlamış olacağız hem de buradan yetişen asistanlarımızın yoğun bakımla ilgili deneyimlerinin çok fazla olacağı bir döneme hep birlikte başlangıç yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.


 

"COVİD 19 SÜRECİNDE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK"

Son olarak kürsüye gelen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, önemli bir günde bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün sadece bir yoğun bakım ünitesi açılışı değil, yoğun bakım ünitesinde eğitim alacak birçok uzmanın yetişeceği bir birimi açmış oluyoruz. Bildiğiniz gibi Covid-19 sürecinde yoğun bakımların önemi ve ihtiyacın ne kadar fazla olduğunu gördük ve deneyimledik. O dönem içerisinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çok hızlı reaksiyon alarak, tüm ameliyathanelerini yoğun bakım ünitesine çevirerek, hizmeti arttırdı" şeklinde konuştu


 

"HEDEFİMİZİ GEÇTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü, "Bundan 10 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisindeki yoğun bakım yatak oranı yüzde 3 oranındaydı. Bugün bu ünitenin açılışıyla birlikte, toplam yoğun bakım yatak kapasitemiz 111 yatağa çıkmış oluyor. Bu oran 13'e ulaşmış oluyor. Yüzde 10'u geçme hedefimizi de geçtiğimizi gösteriyor." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cerrahpaşa Tıp FakültesiYoğun BakımYatak Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Gürüz: Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı koruyor
Prof. Dr. Gürüz: Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı koruyor
Hamilelikte Kontrol Altına Alınmayan Yüksek Tansiyon Bebeğin Gelişimini Olumsuz Etkileyebilir
Hamilelikte Kontrol Altına Alınmayan Yüksek Tansiyon Bebeğin Gelişimini Olumsuz Etkileyebilir
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'eylül' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'eylül' uyarısı
Rektör Özkan: Covid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı
Rektör Özkan: Covid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı
Doç. Dr. Çebi: Çocuklarda kasık fıtığı tedavi edilmezse tehlikeli olabilir
Doç. Dr. Çebi: Çocuklarda kasık fıtığı tedavi edilmezse tehlikeli olabilir
Sıkılaşma ve Gençleşme Zamanı!
Sıkılaşma ve Gençleşme Zamanı!
Uzmanı uyardı: Her boğaz ağrısı enfeksiyon kaynaklı olmayabilir
Uzmanı uyardı: Her boğaz ağrısı enfeksiyon kaynaklı olmayabilir
“Koroner bypass ameliyatı damar tıkanıklığında etkili bir çözüm”
“Koroner bypass ameliyatı damar tıkanıklığında etkili bir çözüm”
"Bağımlılık sadece sağlıkçıların yapacağı mücadele yöntemi değil"
"Bağımlılık sadece sağlıkçıların yapacağı mücadele yöntemi değil"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول