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"Çarşamba günü Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri yapılacak"

18 Nisan 2022 Pazartesi 15:01
"Çarşamba günü Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri yapılacak"

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. İlk olarak Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Koca'ya; Vali Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Mustafa Esgin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz eşlik etti. Valilik'teki toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Koca, Bursa'nın en hızlı büyüyen iller arasında olduğunu söyledi. Koca, "Bursa aynı zamanda Güney Marmara bölgemizin sağlık sunum merkezi olarak konumlanmış durumdadır. Buna paralel olarak da sağlık alanındaki ihtiyaçlar artıyor. 3 yıl önce hizmete giren bin 355 yataklı Şehir Hastanesi kapasite artışı ve kaliteyle sağlık hizmetlerimize büyük katkı sağladı. Pandemi döneminde önemli derecece yük aldı" dedi.

'SAĞLIK PERSONELİ SAYISI 28 BİN 15'E ULAŞTI'

Bursa'da çalışan sağlık personeli ile ilgili de bilgi veren Bakan Koca "Bursa'da sağlık ordumuz bu yıl itibarıyla 6 bin 433'ü hekim ve diş hekimi olmak üzere, toplam da 28 bin 15 kişiye ulaştı. Bu sayı, 2002 yılında 2 bin 562'si hekim ve diş hekimi olmak üzere toplam 6 bin 781'di. Nitelikli insan kaynağımız 20 yılda dört kattan fazla arttı. Acil sağlık hizmetlerinde benzer bir gelişmeyi görebilirsiniz. 2002 yılında 14 olan acil istasyon sayımızı geçen ay itibarıyla 92'ye, 20 olan ambulans sayımızı ise 7 kart artış ile 145'e yükselttik" diye konuştu.

'VİRÜSÜ ZİHNİMİZDEN ÇIKARMA ZAMANI GELMİŞTİR'

Pandemide gelinen son noktayı da değerlendiren Koca, vaka ve vefat sayılarının son 1,5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var. Vaka sayımız dün itibarıyla 3 bin 200'e kadar düşmüş durumdadır. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

'İNSÜLİN ÜRETİMİ BAŞLAYACAK'

Türkiye'nin koronavirüsten sonra Hepatit-A, su çiçeği ve kuduz aşısı için çağrıya çıktığını hatırlatan Koca, yakın tarihte insülin üretimine de başlanacağını söyledi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Diyabet tedavisi ve koruması ile ilgili 16 çeşit insülin türü var. Bununla ilgili çağrıya çıktık. Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85'ini oluşturan bir çağrı oldu. Diğerlerine de Ar-Ge çalışmalarına destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz. Türkiye'de bu altyapı var. Bunun da dışında insülin sensör ve pompası için de yakın zamanda çağrıya çıkıyoruz. Bu da son derece önemli bir gelişmedir. Bu sensör ve pompayı da yerlileştirmek ve TİP-1 diyabet için özellikle çocuklarımıza erken dönem başlatmak istiyoruz. Bunun dışında daha önce çağrıya çıktığımız üç aşımız oldu. Turkovac'tan sonra Hepatit- A, su çiçeği ve kuduz aşılarıdır. Son noktaya gelmiş durumdayız. Teknoloji transferi ile yine hücreden Türkiye'den üretilmek üzere bu aşı da üretilmiş olacak. Önümüzdeki dönem biyoteknoloji ve hıfzıssıhha olabilecek yerli yatırım haberlerini dikkatle izleyelim."

'11 BİN 500 UZMAN ÖĞRENCİ KADROSU AÇILACAK'

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ÖSYM tarafından açıklanacağını ve 11 bin 500'e yakın uzman öğrenci kadrosunun geleceğini dile getiren Koca "Tıpta Uzmanlık Sınavı, bildiğiniz gibi genelde kontenjanlar açıklandığında açıklamış oluyordu. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizden bir kanun geçti ve Cumhurbaşkanı'mız tarafından onaylandı. Doğrusu yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden de bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrenci kadrosu açılmış olacak" ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 18.04.2022 15:15
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaBilim Kurulu
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