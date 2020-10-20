Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1210
ALTIN
483.934
DOLAR
7.8791
STERLİN
10.2525
EURO
9.2991
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
'Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor'
Son Dakika
'Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz...
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor
Son Dakika
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi...
'Can kaybı 9 bin 371'e yükseldi'
Son Dakika
'Can kaybı 9 bin 371'e...
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Son Dakika
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Can kaybı 9 bin 371'e yükseldi'

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 116 bin 249 testten 1958 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 75 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 371'e yükseldi.

20 Ekim 2020 Salı 09:58
4 Okunma
'Can kaybı 9 bin 371'e yükseldi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 116 bin 249 testten 1958 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybederken, 1424 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, toplam hasta sayısı 349 bin 519, toplam vefat sayısı 9 bin 371, toplam ağır hasta sayısı 1447, toplam iyileşen hasta sayısı 305 bin 427 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99.6 olarak belirlendi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMEKLERİNİ KATKI VEREREK YÜCELTELİM'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" değerlendirmesinde bulundu.


DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Çekmez o ilaç hakkında konuştu: Alerji ve astımda da kullanılıyor
Prof. Dr. Çekmez o ilaç hakkında konuştu: Alerji ve astımda da kullanılıyor
Prof. Dr. Büyükçelik: Meme kanserinde erken teşhis önemli
Prof. Dr. Büyükçelik: Meme kanserinde erken teşhis önemli
Uzmanından sık mangal uyarısı!
Uzmanından sık mangal uyarısı!
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı
BYPASS AMELİYATINDA RİSK FAKTÖRLERİ
BYPASS AMELİYATINDA RİSK FAKTÖRLERİ
Bilim Kurulu üyesi Güner'den 'bilinçli olun' çağrısı
Bilim Kurulu üyesi Güner'den 'bilinçli olun' çağrısı
Okullarda Covid-19 riski en yüksek nokta; tuvaletler
Okullarda Covid-19 riski en yüksek nokta; tuvaletler
'Sahte parfüm kıyafetlere bile zarar veriyor'
'Sahte parfüm kıyafetlere bile zarar veriyor'
'Ev içinde 10'dan fazla kişinin olması bulaş riskini artırır'
'Ev içinde 10'dan fazla kişinin olması bulaş riskini artırır'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma