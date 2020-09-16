Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1108
ALTIN
473.837
DOLAR
7.4875
STERLİN
9.7669
EURO
8.8702
Süpervizör Soner Arıca’dan Tam Destek
Süpervizör Soner Arıca’dan Tam Destek
Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir Kedim Var’’
Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir...
Aylan Bebeği Unutmadı
Aylan Bebeği Unutmadı
Yağız: O Çirkin Benim Olmalı!
Yağız: O Çirkin Benim Olmalı!
Müzik Birleştirir
Müzik Birleştirir
İş fırsatları için hemen tıkla!

Can kaybı 7 bin 186'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 110 bin 412 testten 1742'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 67 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 186 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 261 bin 260'a yükseldi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 08:51
4 Okunma
Can kaybı 7 bin 186'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 67 kişi hayatını kaybederken, 1202 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, toplam hasta sayısı 294 bin 620, toplam vefat sayısı 7 bin 186,  hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1, ağır hasta sayısı 1327, toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260 oldu.

'GÜÇ BİRLİĞİ YAPARSAK VİRÜSÜ YENEBİLİRİZ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biz tek başımıza savaşamayız
Biz tek başımıza savaşamayız
'65 yaş altı kronik hastalar da zatürre aşısı yaptırmalı'
'65 yaş altı kronik hastalar da zatürre aşısı yaptırmalı'
“Temiz beslenme yaşam tarzınız olsun”
“Temiz beslenme yaşam tarzınız olsun”
Koronavirüs aşısında siber tehdit
Koronavirüs aşısında siber tehdit
'Rüzgarın virüsü kısa mesafede bulaştırma riski var'
'Rüzgarın virüsü kısa mesafede bulaştırma riski var'
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi
EYLÜL VE EKİM AYI İÇİN KRİTİK UYARI!
EYLÜL VE EKİM AYI İÇİN KRİTİK UYARI!
Prof. Dr. Yalçın'dan aşı açıklaması
Prof. Dr. Yalçın'dan aşı açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans