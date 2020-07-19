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Can kaybı 5 bin 475'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 40 bin 943 testten 918'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 475 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 201 bin 13'e yükseldi.

19 Temmuz 2020 Pazar 10:57
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Can kaybı 5 bin 475'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 943 test yapıldı, 918 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 1179 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, toplam vaka sayısı 218 bin 717, toplam vefat sayısı 5 bin 475, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1231, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 201 bin 13 oldu. 

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Binin üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz; Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıKoronavirüsPandemiCovid19Fahrettin Koca
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