Son 24 saatte yapılan 184 bin 452 testte, 20 bin 49 vaka ile 902 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 81 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 777'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 184 bin 452 testte 20 bin 49 vaka, 902 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 615 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 35 milyon 787 bin 480, toplam vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, toplam vefat sayısı 29 bin 777, toplam ağır hasta sayısı 1503, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 770 bin 638 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.