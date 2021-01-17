Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
Çorum’da otopark yerleri kiraya verilecek
Çorum’da otopark yerleri kiraya...
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
SGK’dan gayrimenkul satışları
SGK’dan gayrimenkul satışları
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bartın’da gemi battı
Kapat

Can kaybı 23 bin 832'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

17 Ocak 2021 Pazar 09:42
3 Okunma
Can kaybı 23 bin 832'ye yükseldi

Son 24 saatte yapılan 156 bin 792 testte, 7 bin 550 vaka ile 902 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 168 kişi ile toplam can kaybı 23 bin 832'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 156 bin 792 testten 7 bin 550 vaka, 902 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 5 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445, toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665, toplam vefat sayısı 23 bin 832, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 265, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 254 bin 52 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsPandemiCovid19Fahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Çocuklarda böbrek reflüsü genetik”
“Çocuklarda böbrek reflüsü genetik”
Bursa Tabip Odası Üyesi Prof.Dr Pala: "Pandemiden Çıkış Yolumuz Aşı!"
Bursa Tabip Odası Üyesi Prof.Dr Pala: "Pandemiden Çıkış Yolumuz Aşı!"
BUÜ Hastanesi'ndeki tüm sağlık çalışanları aşılanıyor
BUÜ Hastanesi'ndeki tüm sağlık çalışanları aşılanıyor
'Semptomsuz koronavirüs geçirenler de aşılanacak'
'Semptomsuz koronavirüs geçirenler de aşılanacak'
Bilim Kurulu üyesi Kara: 7-8 ayda bir aşılanmamız gerekebilir
Bilim Kurulu üyesi Kara: 7-8 ayda bir aşılanmamız gerekebilir
Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 495'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 495'e yükseldi
MÜSİAD'dan ilk sağlık müdürüne hayırlı olsun ziyareti
MÜSİAD'dan ilk sağlık müdürüne hayırlı olsun ziyareti
Tabip Odası Başkanı Türkkan: Bursa'yı zor günler bekliyor
Tabip Odası Başkanı Türkkan: Bursa'yı zor günler bekliyor
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 08.00'den 00.00'e kadar aşılama yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 08.00'den 00.00'e kadar aşılama yapılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma