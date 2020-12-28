Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
457.453
DOLAR
7.5389
STERLİN
10.2349
EURO
9.2144
38 personel alacak
38 personel alacak
Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Yönetmelik Değişikliği Duyurusu
Yönetmelik Değişikliği Duyurusu
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci...
20 personel alınacak
20 personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Can kaybı 19 bin 878'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 172 bin 113 testte, 14 bin 205 vaka ile 2 bin 806 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 254 kişi ile toplam can kaybı 19 bin 878'e yükseldi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 09:05
4 Okunma
Can kaybı 19 bin 878'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 172 bin 113 testten 14 bin 205 vaka, 2 bin 806 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 254 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 196 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926, toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, toplam vefat sayısı 19 bin 878, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 309, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 15 bin 230 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'MÜCADELE SÜREKLİLİĞİ BAŞARIYI KALICI KILACAK'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaBakanKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GEÇMEYEN AĞRILAR; FİBROMİYALJİ VE BESLENME
GEÇMEYEN AĞRILAR; FİBROMİYALJİ VE BESLENME
'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'
'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'
Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 624'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 624'e yükseldi
Son dönemin en popüler uygulaması: Jawline nedir, nasıl yapılır?   
Son dönemin en popüler uygulaması: Jawline nedir, nasıl yapılır?   
'Koronavirüs mutasyonlarında aşının etkisizliği yıllar sürer'
'Koronavirüs mutasyonlarında aşının etkisizliği yıllar sürer'
"Kovid-19 savaşcısı timüsu gülerek güçlendirin"
"Kovid-19 savaşcısı timüsu gülerek güçlendirin"
'Mutasyona uğrayan virüs savunma hücrelerine karşı görünmez oldu'
'Mutasyona uğrayan virüs savunma hücrelerine karşı görünmez oldu'
Filyasyon ekipleri karda da virüsün izini sürüyor
Filyasyon ekipleri karda da virüsün izini sürüyor
'Telefon kullanımı el felcine yol açabilir'
'Telefon kullanımı el felcine yol açabilir'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma