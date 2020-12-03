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Can kaybı 14 bin 129'a yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 183 bin 624 testte, 31 bin 923 vaka ile 6 bin 690 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 193 kişi ile toplam can kaybı 14 bin 129'a yükseldi.

03 Aralık 2020 Perşembe 09:19
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Can kaybı 14 bin 129'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 183 bin 624 testten 31 bin 923 vaka, 6 bin 690 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 821 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228, toplam hasta sayısı 513 bin 656, toplam vefat sayısı 14 bin 129, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 502, toplam iyileşen hasta sayısı 414 bin 141 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde aktarıldı.

'YETERLİ HAVALANDIRILMAYAN ORTAMLARDAN UZAK DURMALIYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemi
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