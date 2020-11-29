Son 24 saatte yapılan 174 bin 443 testte, 30 bin 103 vaka ile 6 bin 714 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 182 kişi ile toplam can kaybı 13 bin 373'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 174 bin 443 testten 30 bin 103 vaka, 6 bin 714 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 611 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424, toplam hasta sayısı 487 bin 912, toplam vefat sayısı 13 bin 373, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 903, toplam iyileşen hasta sayısı 396 bin 227 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde yer aldı.

'SAĞLIK ORDUMUZ AĞIR YÜK ALTINDA'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.