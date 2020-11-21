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Can kaybı 12 bin 84'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 09:10
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Can kaybı 12 bin 84'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 156 bin 642 testten, 5 bin 103 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 141 kişi ile toplam can kaybı 12 bin 84'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 156 bin 642 testten 5 bin 103 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 19 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, toplam hasta sayısı 435 bin 273, toplam vefat sayısı 12 bin 84, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 990, toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,6 olarak belirlendi. 

'KISITIMIZI KENDİMİZ KOYARSAK DAHA KOLAY OLACAK'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bine yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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