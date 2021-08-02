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BUÜ’LÜ AKADEMİSYENDEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI İÇİN YENİ AŞI

02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:50
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BUÜ’LÜ AKADEMİSYENDEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI İÇİN YENİ AŞI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ’ın özel sektör işbirliği kapsamında Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş. ile yürüttüğü aşı geliştirme çalışmaları sonucunda yeni bir ürün daha ortaya çıkarıldı.

Koyun çiçeği ve Küçük ruminant vebası (PPR) hastalıklarından korunmak için ayrı ayrı uygulanan aşıların tek bir aşı olarak formüle edilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Elde edilen veriler ışığında Bakanlık tarafından onaylanan kombine viral aşı için firma tarafından üretim ruhsatı alındı.

GMP (İyi üretim uygulamaları) koşullarında üretilerek yurt dışı satışı da yapılan ürün ile aşı uygulamasında kolaylık sağlandığına işaret eden Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ, lojistik ve aşılama maliyeti gibi alanlarda da önemli düzeyde tasarruf imkanı elde edildiğini vurguladı. Yeşilbağ, ayrıca BUÜ Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı laboratuvarlarında aşı geliştirme, moleküler epidemiyoloji, aşı suşu elde etme ve antiviral ilaç etkinliği konularında projeler yürütüldüğünü bilgisini de paylaştı.

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BUÜLÜ AKADEMİSYENDEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI İÇİN YENİ AŞI
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