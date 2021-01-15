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BUÜ Hastanesi'ndeki tüm sağlık çalışanları aşılanıyor

15 Ocak 2021 Cuma 15:03
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BUÜ Hastanesi'ndeki tüm sağlık çalışanları aşılanıyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanlarının aşılanmalarına devam ediliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nin de 3 bin 640 personeli tek tek aşılanmaya başlandı. Bir hafta içerisinde tüm personelin aşı olması hedefleniyor. Türkiye'nin 81 ilinde özel hastanelerden devlet hastanelerine, şehir hastanelerinden tıp fakültelerine kadar birçok sağlık bölümünde Çin'den getirilen Sinovac firmasına ait, Corona Vac aşısı çalışanlara uygulanmaya başlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de 20 odadan oluşan biriminde, sağlık çalışanları aşı olmak için sıraya girdi. Herkes tek tek aşı olmak için belirlenen sıraya göre odalara alınırken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, "Bugün Covid-19 salgınına yönelik olarak aşı çalışmasına bizler de başlamış bulunmaktayız. Bakanlık olarak bizler de aşılar bize geldiği gibi çalışmalarımıza başladık. 3 bin 640 personele aşı yapılacak. Yaklaşık 1 hafta içerisinde de tamamlarız" dedi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da sağlık personelinin aşılanması için oluşturulan Aşı Birimi'ni ziyaret etti. Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali ve yetkililerden bilgi alan Rektör Kılavuz, aşılama çalışmalarının en güvenli ve hızlı şekilde tamamlanacağını aktardı.

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BUÜ Hastanesindeki Tüm Sağlık çalışanları Aşılanıyor
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