BURSA UÜ TIP FAKÜLTESİ SİMÜLASYON MERKEZİ TÜRKİYE’YE MODEL OLUYOR

HABER: MUSTAFA YILDIZ.

BURSA- Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan ve Türkiye’de ilk olan “İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi”, tıp eğitimi alanında model oldu. Birçok tıp fakültesi yüksek teknoloji ve altyapıyla kurulan BUÜ Simülasyon Merkezi’ni örnek alarak kendi Simülasyon Merkezi’ni kuruyor.

Yeni bir projeyi daha hayata geçiren Bursa UÜ Tıp Fakültesi Ar-Ge birimi, yurtdışından yüksek maliyetlerle ithal edilen ve tıp eğitiminde kullanılan maketleri üreterek, hem kendi ihtiyaçlarını karşılamaya hem de üniversitenin patentli ürünlerini diğer üniversitelere ulaştırmaya hazırlanıyor. Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık Gündemi podcastleri devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Züleyha Alper ve Öğretim Görevlisi Dr. Okan Aydın’ın gerçekleştirdiği yayında, tıp eğitimi ve eğitim teknolojileri konuşuldu. Aynı zamanda BUÜ “İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nin koordinasyonunu yürüten Prof. Dr. Züleyha Alper ve Dr. Okan Aydın, merkezin kuruluş sürecini, geldiği aşamayı ve gelecek hedeflerini de ayrıntılı biçimde anlattı. Pandeminin tıp eğitimini de etkilediğini dile getiren Dr. Okan Aydın, geleneksel bütün yöntemlerin bir salgınla ne kadar çabuk değişebileceğini acı bir deneyimle yaşadıklarını söyledi. Dr. Okan Aydın, altyapısı hazır olan fakültelerin bu sürece çok çabuk tepki gösterebildiklerini, teknik ya da insan kaynakları yeterli olmayan fakültelerin ise bu süreci ciddi anlamla krizle geçirdiklerini söyledi.

DERSLER UZAKTAN EĞİTİME UYARLANDI

Prof. Dr. Züleyha Alper, halihazırda yenilikçi fakülteler arasında olduklarını, bir Simülasyon Merkezi’ne sahip olmalarının kendilerini olumlu yönde etkilediğini dile getirdi. Ellerindeki imkanları olabildiğince kullanmaya çalıştıklarını vurgulayan Alper, alt yapısı olmayan birçok tıp fakültesi olduğunu belirterek, hâlâ öğretim üyesi sayısında yetersiz kalan fakülteler olduğunu söyledi. Dersleri uzaktan eğitime hızlı bir şekilde uyarladıklarını söyleyen Alper, pratik kısımda ise öğrencilere küçük gruplara bölerek yapmaya çalıştıklarını, devletin kısıtlama kararı alması sonrasında ise bu eğitimleri de bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti. Alper, klinik eğitimlerde ise 4. sınıf öğrencilerinin eğitimlerinin sürdüğünü söyledi.

10 YILLIK HAYAL; SİMÜLASYON MERKEZİ

Prof. Dr. Züleyha Alper ise, Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi hakkında ise şunları söyledi. 2006 yılında bu hayali kurmaya başladık. Dönemin Dekanı Sadık Kılıç Turgay’ı anmadan olmaz. Bana bir hayal kur dedi, ben hayalimi söylediğimde, ‘Hepsi Bu mu? İstediğin kadar açabilirsin bu hayali’ dedi. Biz de Türkiye’deki ve dünyadaki örnekleri araştırarak en idealini kurmaya çalıştık. Devlet kurumunda maalesef ekonomiye dayalı olan işler çok hızlı yürümüyor. 2006’da hayalini kurmaya başladığımız merkezimiz, yine yönetimin büyük desteği ile 2016 yılında açıldı. Süreç 10 yıl sürdü ama hiç vazgeçmedik. 2016 Ocak ayında açıldı ve devlet üniversitesi arasında bir ilkti o zaman. Emekli hocamız Şimşek Cankur’un da burada büyük emeği vardır onu da atlamayalım.

DİĞER ÜNİVERSİTELERE ÖRNEK OLDU

Prof. Dr. Alper, Türkiye’deki pek çok üniversitenin de kendilerini örnek alarak, kendi simülasyon benzeri yapılar kurduğunu belirtti. Alper, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin kendi merkezlerini kurduğunu, çünkü kendi tecrübelerini diğer üniversiteler ile paylaşarak kendi yaşadıkları sorunların onların yaşamamasını sağladıklarını belirtti ve ekledi: “Nerede, hangi aşamada problem yaşanabileceğini biliyoruz çünkü oldukça uzun bir süre bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çalıştık. Bu aşamada tecrübelerimiz diğer kurumlar ile paylaşmaktan da kaçınmadık.

PATENTLİ ÜRÜNLER ÜRETİLİP SATILACAK

Dr. Okan Aydın ise Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde bir Ar-Ge ünitesi oluşturduklarını belirterek, şunları söyledi: “Aldığımız cihazları, modellerin büyük çoğunluğu ithal. Ve Türkiye’nin ve dünyanın ekonomik durumunu göz önüne alıp, o maket ve modellerin düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor. Burası bir üniversite, dolayısıyla eğitim ve araştırmayı yapıyoruz. Teknoloji geliştirmek ve üretim yapmak için de burayı kullanabiliriz diye düşündük ve Ar-Ge birimi oluşturduk. Elimizdeki maket modelleri üretemez miyiz? diye düşündük. Klinik Beceri Laboratuvarı’nda kullandığımız bir model, yurtdışından geliyor ve fiyatı 3 bin dolar. Çok basit bir model aslında. Sonra mühendislikten hocalarımız geldiğinde, onlara bu fikri açtık, beraber hareket ettik ve prototipe başladık. İlk denemeleri de yaptık. Pandemi biraz sekteye uğrattı ama bu konuda inatçıyız. İleride belki de Bursa Uludağ Üniversitesi patentli, tıp eğitiminde kullanılan, maketlerin üretimini yapabilir ve bunları Türkiye’deki diğer tıp fakültelerine Bursa Uludağ Üniversitesi markası ile satmaya başlayabiliriz. Bu üniversite için de önemli bir gelir kaynağı haline gelebilir.

FİRMALARA ‘İLK YARDIM’ ÇAĞRISI

Bursa Tabip Odası’nın sunduğu imkân için teşekkür eden Dr. Okan Aydın, sokağa çıkan sağlık personellerini eğittiklerini belirterek, kasım ayından beri Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Dahiliye bölümünden hocalarla eğitimleri başlattıklarını söyledi. Böylece kurum dışı eğitimleri başlattıklarını belirten Okan Aydın, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin İlk Yardım Eğitimi Merkezi statüsü almak için de ilk adımı attığını belirtti. Simülasyon Merkezi’nin aynı zamanda Bursa’daki firmalara ilk yardım konusunda sertifikalı eğitim hizmeti vereceği müjdesini paylaşan Dr. Aydın, firmalara seslenerek, “İlk yardım çözümleriniz için bizi tercih edebilirsiniz. Merkezi geliştirmemize ve hayallerimizi daha da büyütmemize destek verebilirsiniz” dedi. Hasta senaryoları kurgulanıyor

Simülasyon Merkezi’nde ambulansından, tıbbi cihazlara, maketlere kadar pek çok imkan bulunduğunu sözlerine ekleyen, Prof. Dr. Züleyha Alper, hastanın ambulansla taşınmasından, acilde müdahale edilmesine kadar pek çok ortamı yaratabildiklerini söyledi. Alper, “Burada üst düzey bilgisayar destekli simülatör hastalarımız var. 1 yaşında, 5 yaşında var. Travma hastalarımız var. Doğum yapan kadın simülasyonumuz da var” ifadelerini kullanarak, amfiyi ve hastanedeki gerçek hasta uygulamaları dışında bütün eğitimleri burada verebildiklerini söyledi. Alper, sanal hasta yazılımı ile, her türlü hastayı simüle edebildiklerini sözlerine ekledi.