Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuz Yılmaz'dan Celal Sönmez'e teşekkür ziyareti

MUSTAFA YILDIZ
BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz yılmaz , Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden filyasyon ekiplerine araç desteğinde bulunan Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez'e teşekkür belgesi verdi. Sönmez Holding, kar kış demeden sahada filyasyon çalışmalarını yürüten sağlık personeline 6 ay boyunca 15 araç desteği verdi. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz yılmaz, Sönmez Holding'in filyasyon ekiplerine pandemiyle mücadele kapsamında sağladığı katkılar nedeniyle Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez'e teşekkür belgesi verdi. Ziyarette Yavuz yılmaz, "Rehavet yok, tedbire devam" mesajı verdi.
Öte yandan mutant virüs tehlikesine de değinen Yavuz yılmaz, Bursa'da gereken tedbirlerin alındığını söyledi.
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