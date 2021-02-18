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Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuz Yılmaz'dan Celal Sönmez'e teşekkür ziyareti

18 Şubat 2021 Perşembe 12:25
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Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuz Yılmaz'dan Celal Sönmez'e teşekkür ziyareti

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz yılmaz , Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden filyasyon ekiplerine araç desteğinde bulunan Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez'e teşekkür belgesi verdi. Sönmez Holding, kar kış demeden sahada filyasyon çalışmalarını yürüten sağlık personeline 6 ay boyunca 15 araç desteği verdi. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz yılmaz, Sönmez Holding'in filyasyon ekiplerine pandemiyle mücadele kapsamında sağladığı katkılar nedeniyle Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez'e teşekkür belgesi verdi. Ziyarette Yavuz yılmaz, "Rehavet yok, tedbire devam" mesajı verdi.

Öte yandan mutant virüs tehlikesine de değinen Yavuz yılmaz, Bursa'da gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.02.2021 12:27
Anahtar Kelimeler:
Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuz Yılmazdan Celal Sönmeze Teşekkür Ziyareti
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