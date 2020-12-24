Bursa'da sağlık sektöründeki ithal bağımlılığını azaltacak işbirilği imzalandı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İşbirliği protokolü imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Ekrem Kaya, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof Dr. Hüseyin Aksel Eren, ULUTEK Genel Müdürü Prof Dr. İrfan Karagöz, Orhangazi MYO Müdürü Prof. Dr. Fatih Karpat, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral, Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Şehime G.Temel,Translasyonel Tıp Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, Doç. Dr. Burhan Coşkun, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Baykara ve Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Teoman Atıcı, Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ile ilgili fakültelerde görev yapan akademisyenler katıldı.

REKTÖR: ELDE EDECEĞİMİZ SONUÇLAR ÜLKEMİZE VE İNSANLIĞA FAYDA SAĞLAYACAK

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2244 Sanayi Doktora Programı’nda epey bir mesafe kat ettiklerini söyledi. Farklı alanlarda önemli protokoller imzaladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Çok önemli firmalarla çok önemli protokoller imzaladık. Ancak bugün imzaladığımız protokol bizim için ayrıca önemli. Sağlık alanında tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerimizi ilgilendiren özel bir çalışma olacak. Türkiye genelinde ve hatta dünyada ses getirecek bir proje olacağına inanıyoruz. Projelerin sonunda ortaya çıkacak verilerle, patentlerle ve elde edeceğimiz ürünlerle hem dışarıdan gelecek pek çok malzemenin Türkiye’de üretilmesi hem de bunun akabinde yurt dışına pazarlanması sağlanmış olacak. Sağlık alanındaki bu projelerle de insanımıza ve dünya insanlığına dokunan hayırlı sonuçlar elde edeceğimiz bir proje olarak görüyoruz ve çok önemsiyoruz. Bu ortaklıktan dolayı Ermaksan’ın tüm yöneticilerine, tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerimizin yöneticilerine, Fen Bilimleri Enstitümüzün yöneticilerine, akademisyenlerimize ve projede yer alan herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÜRETİME BİLİMİ DE KATMAK GEREKİYOR

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Üniversite yönetiminin değişen vizyonuyla birlikte çok önemli projelere imza attıklarını aktardı. Ermaksan firmasının ve Uludağ Üniversitesi’nin Bursa’ya değer katmak için çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Genel Müdür Ahmet Özkayan; “Yatırımlarımızın mutlak surette akademik desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu desteklerle daha da büyüyecek ve gelişeceğiz. Artık sanayi şirketleri tek başına salt üretim yaparak bir yere gelemiyor. Bunun içine bilimi de katmak gerekiyor. Akademisyenlerin projelerimize değer katması gerekiyor. Bu anlamda üniversitemiz ile imzaladığımız protokolü çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Protokol sayesinde lazer sistemleri, 3D sistemleri, mikrobiyoloji alanı başta olmak üzere birçok alanda özel bir işbirliği sağlamış olacağız. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TIP FAKÜLTESİ SANAYİCİ İLE İŞBİRLİĞİNE ODAKLANDI

Protokolde yer alan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, tıp biliminin her türlü mühendislik teknolojisini kullandığına işaret etti. Protokol ile ilk defa kullanıcıların da fikirlerini ortaya koyma imkanı yakalayacağının altını çizen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Üniversitemizin tarihinde Ermaksan ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un sayesinde bu anlamda önemli bir devrim olduğunu söyleyebiliriz. Fakültemiz şimdiye kadar böyle projelerin içerisinde yer almamıştı. Başka firmalarla da temaslarımız var. İnşallah bu protokol diğerlerine örnek olur ve tıp fakültemiz de diğer fakültelerimiz gibi sanayide adından söz ettirmeye başlar. Ülkemizde kullanılan malzemelerin yüzde 60-70’i ithal. Bunun önünü kesmek için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

AR-GE MERKEZLERİ MOTİVE EDİYOR

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam da protokolü çok önemsediklerini dile getirdi. Henüz genç bir fakülte olduklarını aktaran Prof. Dr. Halil Sağlam; “Akademisyenlerimiz sanayi ile beraber klinik işlerini ilerletme ve ürüne dönüştürme konusunda özel bir gayret gösteriyor. İlk olarak araştırma kurulumuzu kurduk ve yine ilk ziyaretimizi Ermaksan’a yapmıştık. Oradaki Ar-Ge merkezlerini görerek motive olduk. Teknoloji Transfer Ofisimizin önderliğinde de birlikte üretilen projeleri yürütmeye gayret ediyoruz. Kısa zamanda güzel işlerin çıkacağına da inanıyorum” dedi. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Ermaksan arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Doktora süresi içerisinde 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.