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Bursa Alzheimer günü etkinliğine büyük ilgi

Nedret Hotun’un haberi için tıklayınız...

Bursa Alzheimer günü etkinliğine büyük ilgi

Nedret Hotun’un haberi için tıklayınız...

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:46
42 Okunma
Bursa Alzheimer günü etkinliğine büyük ilgi

NEDRET HOTUN / BURSA

Nilüfer Belediyesi ve 118 K Federasyonu'nun katkıları ile inşa edilmeye devam eden Ercan Dikencik Alzheimer Hasta ve Konuk Evi’nin tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Bursa Balat Ormanında  ‘‘Lions-Game of Colors Festivali düzenlendi. 

Geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan ve Türkiyede ilk olacak olan Alzheimer Hasta ve Konuk Evi’nin tamamlanabilmesi için Nilüfer Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Güney Marmara'nın yanı sıra Anadolu ve Karadeniz illerindeki Lions kulüplerini de kapsayan 118 K Yönetim Çevresi Federasyonu'na bağlı Lions kulüplerinin katılımıyla Balat Atatürk Kent Ormanı'nda düzenlenen "Lions- Game of Colors" festivali renkli görüntüleri sahne oldu. Lions 118 K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Nükhet Buzcular Tuzlacıoğlu ise Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e, bu anlamlı organizasyona ve Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nin oluşturulması için verdiği katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.  Bütün gelirinin Ercan Dikencik Alzheimer Hasta ve Konuk Evi’nin yapımında kullanılacak olan festivale ilgi oldukça yoğun geçti. Etkinlik kapsamında düzenlenen  konserde Suzan Kardeş başta olmak üzere bir çok sanatçı ve grup yer aldı. Balat ormanında kurulan kermes çadırında İpek Lions Klubü’nün standında başkan Nazan Bozan getirmiş oldukları baklavaları yardım amaçlı olarak satarken yanlarında getirmiş oldukları kazan dolusu aşureleri de Aşure ayı nedeni ile hayır niyeti ile ücretsiz dağıttılar. 

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Anahtar Kelimeler:
AlzheimerBursa
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