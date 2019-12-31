BU YÖNTEMLE 2020’YE YENİLENMİŞ VÜCUTLA GİRİN!!!

HABER: DİNÇER KARACALAR

2019 da en önemli vücut şekillendirme yönteminin J-Plasma olduğunu belirten Opr. Dr. Arif Eroğlu, “Vücudunuzun elastin ve kolajen liflerinin gevşemesi ile oluşan elastikiyet kaybının geriye dönmesini, selülit çukurlarınızın düzelmesini, cildinizin sıkılaşmasını ve gençleşmesini istiyorsanız J-Plasma’nın olağanüstü etkisinden yararlanmalısınız.” önerisinde bulundu.

J-Plasma vücut şekillendirmede gerçek bir devrim!

Opr. Dr. Arif Eroğlu ‘Doğru kullanıldığında yüksek tedavi edici gücüne sahip olan lazer ışınları, ultrason ve radyofrekans enerjisi, kontrolsüz ve gelişigüzel maruz kalındığında cilt sağlığını tehdit eden bir düşman gibidir. Enerjiyi yararımıza kullanmak ciddi bir teknoloji ve tecrübe ister. J-Plasma’nın sahip olduğu ‘soğuk enerji’ cildimiz için günümüz koşullarında en etkili ve güvenli teknolojidir.’ dedi. Opr. Dr. Arif Eroğlu, J-Plasma uygulamasının cilt altı ısının 80-85 dereceye ulaştığı halde deri yüzeyi ısısının 40-42 dereceyi geçmesine izin vermediği için cilt yanıklarına neden olmadığını belirtti. Opr. Dr. Arif Eroğlu, şimdiye dek cilt yüzeyini 40-42 derecelerde tutarken, cilt altı ısısını güvenle 65 derecenin üzerine çıkarabilen başka bir sistem olmadığını söyledi.

Opr. Dr. Arif Eroğlu J-Plasma’nın başlıca yararlarını şöyle sıraladı:

1. J-Plasma Sarkmayı Önler!

J-Plasma sarkmaya eğilimli ciltlerde hızlı ve etkin bir sıkılaşma yaratıyor ve cerrahi germe operasyonu riskini azaltıyor. Helyum ve radyofrekans sinerjik enerji kombinasyonu yeni ve sıkı bir doku yaratmada önemli rol oynuyor. Deri altı dokusu yüksek plazma enerjisi altında kaldığı zaman uyarılarak genç fibroblastlar üretiyor. Birkaç saatlik bir süre J-Plasma uygulaması için son derece yeterli.

2. J-Plasma Son Derece Güvenlidir!

Helyum gazı, radyofrekans enerjisi ile birleşiyor ve plazma enerjisi oluşuyor. Helyum gazı oldukça güçlü ve soğuk. Plazma enerjisi deri altında bulunan bağ dokularında maksimum sıkılaşma sağlıyor. Plazma enerjisi lazer enerjilerinden daha soğuk olduğu için dokuda yanıklar oluşturmuyor. Deride oluşabilecek çekinti ve dalgalanma (ondülans) denilen düzensizliklere yol açmıyor. J-Plasma iyileşme süreci de çok hızlı.

3. J-Plasma Sarkma ve Gevşeme Olan Her Bölgeye Uygulanabilir!

J-Plasma doku hasarı ve yanık riski olmayan çok güvenli bir teknoloji. Göz kapakları, yanaklar, gıdı başta olmak üzere cerrahisiz yüz germede kullanılıyor. Gevşemiş göbek derisini toparlıyor ve kol içlerini sıkılaştırıyor. J-Plasma bir selülit tedavisi olarak da kabul ediliyor. Bacak içleri ve diz üzerindeki dalgalanmaları yok ederken selülite neden olan fibröz septaları kırarak genç, nemli, parlak ve homojen bir doku oluşturuyor.

J-Plasma Uygulanan Bölgeler:

✓ Karın

✓ Sırt

✓ Bel

✓ Basen

✓ Bacak içi

✓ Diz

✓ Banana hattı

✓ Jinekomasti

✓ Gıdı

✓ Kol

6. J-Plasma, Cerrahi Germe Operasyonları ile de Kombine Edilebilir!

J-Plasma tüm cilt germe ameliyatlarıyla rahatlıkla kombine edilebiliyor. 3D Lazer Lipoliz ile birlikte uygulandığında hem uygulanan bölgede incelme sağlanıyor hem de yağların alınması sonrası gevşeyen deride J-Plasma ile sıkılaşma maksimuma çıkarılarak son derece tatmin edici ve kalıcı vücut şekillendirme sonuçları elde ediliyor.

7. J-Plasma Sonrasında;

Hastalar genellikle birkaç gün içinde gündelik hayatlarına ve işlerine dönebiliyor. J-Plasma sonrası ilk ayda daha sıkı ve gergin bir cilt görünümü hızla belirginleşiyor. Hedeflenen sıkılaşma ve cilt gerginliği 3 – 6 ay aralığında maksimuma çıkıyor ve etkisini uzun yıllar boyu koruyor.