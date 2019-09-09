BOTOKS İLE ÇİZGİLERİNİZE VEDA EDİN! 

SUMRU AYDIN





Botoks Nedir? Nasıl Uygulanır?

Botoks Closetiridium Botulinium isimli bakteriden elde edilen bir tür zehirdir. Kasları felç eder, spastiklerde kas kasılmalarını engellemede kullanırken keşfedilerek estetik alanında kullanılmaya başlanmıştır.

Yüzümüzdeki kaslar yüz hareketlerini yapmamıza yarar. Yıllar içinde yoğun kullanıma bağlı kaslar gözle görülür bir şekilde çizgi ve kırışıklık oluşturur. Bu da yüzümüzü olduğumuzdan yaşlı gösterir. Bu aşamada botoks devreye girerek bu çizgi ve kırışıklıkların azalmasını sağlar. Yüzde özellikle göz kenarlarındaki, kaş arasındaki, alındaki, üst dudaktaki ve boyundaki kırışıklıklarda kullanılır.

Botoksun Farklı Yararları da Var!

Tıbbın diğer alanlarında migren ağrıları, spastikler, makattaki çatlaklarda, koltuk altı ve el ayak terlemelerinde isteğe göre kullanılır. Kırışıklıkların oluşmaya başlaması ile botoks kullanımı başlayabilir. Yineleyen uygulamalarda eski kırışık oluşumunu azaltır , yeni kırışık oluşumunu da engeller.İlk uygulamalarda etkisi en erken 3-4 günde belirmeye başlar,bir haftada tam belirginleşir.İlk uygulamalarda etkisi 3-4 ay sürer.Yineleyen uygulamalarda etki 6-8 aya kadar uzayabilir.Kas hastalığı olanlarda, MS hastalarında, bazı antibiyotik kullanımlarında,yumurta alerjisi olanlarda, gebelerde ve emziren annelerde yapılmaz.Bazı tansiyon ilaçları da etki süresini azaltabilir.Kan sulandırıcı kullananlarda morarma olabilir.Uygulama sırasında ciltte enfeksiyon veya egzama tarzı rahatsızlıklar varsa uygulama tedavi sonrasına ertelenebilir.

Botoks Uygulama Süresi Ne Kadardır?

Uygulama toplam süresi 15-20 dakikadır. Ağrısız bir uygulamadır. Hassas kişilerde krem anestezi yapılabilir.

Doz Ayarlaması Nasıl Yapılır?

Botoks uygulamasında hastanın isteğine göre doz ayarlanır. Buna göre kaslar tamamen hareketsiz olabileceği gibi hafif hareketlide kalabilir.Botoks sonuçta bir ilaç enjeksiyonu olduğundan alerjik reaksiyon gelişmesi riski bulunduğundan mutlaka hekim tarafından (Dermatalog veya Plastik Cerrah)hastane şartlarında yapılmalıdır.

Aşırı Terlemede Botoks Yöntemi!

Koltuk altı, yüz ver avuç içindeki aşırı terlemelerde kullanılır. Etki mekanizması toksinin ter bezini uyaran sinirleri geçici olarak felç etmesidir. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Krem anestezi ile uygulanır, hafif ağrılı olabilir. Etki 6 ay kadar sürer. Koltuk altı terlemeleri en yüksek başarı oranına sahiptir.El içi sonra gelir.Ayak tabanı en az cevap alınan uygulamadır.

Dolgu Uygulamaları Kolajen Lifleri Oluşturuyor!

Dolgu uygulamalarında en çok kullanılan dolgu malzemesi hyalüronik asittir. Yaş ilerledikçe cildimizdeki kolajen elastik doku ve hyalüronik asit azalır. Bu uygulama ile istenen bölgelere hyalüronik asit enjekte edilerek yoğunluk sağlanır. Bu madde su tutucu olduğundan çökme ve kırışıklıkları düzeltir. Bu tedavi ile cilt daha pürüzsüz olur. İzler düzleştirilir. Kolajen liflerin oluşumu ve iyileşmesine yardımcı olur.

Yüzde çökme ve kırışıklık bölgelerinin toparlanmasını sağlar. Dolgu uygulamaları yüzdeki ince ve derin kırışıklıkları düzeltmede, dudakların dolgunlaştırılmasında, dudak üstü çizgilerin silinmesi, kontörün belirginleştirilmesi, yanaklar ve çeneye hacim verilmesi için yapılır. Aynı şekilde el sırtındaki kırışıklıkların düzeltilmesi, burun kontürünün iyileştirilmesi için de kullanılır.

Dolgu Nasıl Uygulanır? Kullanım Süresi Ne Kadardır?

Uygulama öncesi gerekli yerlere krem anestezi kullanılır. İnce bir iğne yardımı ile uygulama yapılır. İlk anda etki fark edilir, fakat su tutma kapasitesi nedeni ile giderek etki artar. Kullanılan dolgu tipine göre 6 ay – 1.5 yıl arasında etki sürer.

Dolgunun Yan Etkisi Var mı?

Dolgu uygulamalarının herhangi bir yan etkisi yoktur. Yüzdeki yerleşik damar ve sinirlere dikkat edilerek uygulama yapılması gerektiğinden mutlaka hekim tarafından hastane şartlarında yapılmalıdır.

Lazer Tedavileri En Çok Hangi Cilt Sorunlarında Kullanılır?

Günümüzde lazer ciltte birçok hastalıkta kullanılmaktadır.

-Leke tedavileri

-Sivilce izleri

-Çatlak tedavileri

-Kılcal damar tedavileri

-Dövme silme

-Benlerin yok edilmesi sadece bir kısmıdır.

Lazer Epilasyonu Uzman Kişilere Yaptırın!

Lazer yardımıyla vücudunuzdaki istenmeyen kılların uzaklaştırılmasıdır. Hedef kıl kökünde bulunan renk veren hücrelerdir. Bu yüzden kıllar ne kadar kalın ve koyu renk ise başarı o kadar artar. Lazerler beyaz ve sarı tüylere etki etmezler. Bu nedenle kadınlarda yüz ve kol bölgesi diğer bölgelere göre daha geç cevap verir.

Lazer epilasyonda ortalama seans süresi 8-10 arasıdır. Burada da başarımız %80-90 gibidir. Lazer epilasyon 16 yaştan itibaren uygulanmasında bir sakınca yoktur.