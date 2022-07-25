Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.548,49
ALTIN
985,09
DOLAR
17,83
STERLİN
21,52
EURO
18,25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi (Bekçi) alacak
DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli...
Konya Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ankara Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Özel Yetenek...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi

Bolu'da, zehirlenme vakalarında sayı 141'e yükselirken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 87 kişi taburcu oldu, 53 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlarca çalışmaların sürdürüldüğü açıklamasını yaptı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:24
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi

BOLU (DHA) 

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde başlamak üzere 13 gündür çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenmelerin ise henüz kesin nedeni tespit edilemezken, sudan olduğu değerlendiriliyor. 

Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü; bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. 

Durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedaviye alındı. Gün gün artan zehirlenme vakalarında sayı 141'e ulaştı. 

141 kişiden 1 kişi önceki gün yaşamını yitirirken, 87'si taburcu oldu, 53 hastanın ise tedavisi devam ediyor. Yaşamını yitiren vatandaşımız dün Bolu'da toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluZehirlenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak Valisi: Son 15 günde koronavirüs kaynaklı 4 vefat var
Zonguldak Valisi: Son 15 günde koronavirüs kaynaklı 4 vefat var
“Gençlerde tiroid nodülü ve tiroid kanseri görülme sıklığı artıyor”
“Gençlerde tiroid nodülü ve tiroid kanseri görülme sıklığı artıyor”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hemen gidin aşınızı yaptırın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hemen gidin aşınızı yaptırın
2 dakikada 1 kişiyi öldürüyor, yüzbinlerce kişi taşıyıcı olduğunu bile bilmiyor
2 dakikada 1 kişiyi öldürüyor, yüzbinlerce kişi taşıyıcı olduğunu bile bilmiyor
Rektör Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif, yatan hasta sayısı 7
Rektör Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif, yatan hasta sayısı 7
İzmir Tabip Odası Başkanı: Her iki testten biri pozitif
İzmir Tabip Odası Başkanı: Her iki testten biri pozitif
Pandemi hastanesinde 'yeni dalga' önlemleri başladı
Pandemi hastanesinde 'yeni dalga' önlemleri başladı
Zorunlu kapatma gündemde değil
Zorunlu kapatma gündemde değil
Dünyanın yüzde 66,8’i aşılandı
Dünyanın yüzde 66,8’i aşılandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول