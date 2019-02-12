Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102516
ALTIN
221.657
DOLAR
5.2573
STERLİN
6.7763
EURO
5.9498
Helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor
Helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor
AK Parti'den yasa teklifi
AK Parti'den yasa teklifi
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (TERAZİ BURCU)
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR?...
Lavrov, Pompeo’yu uyardı
Lavrov, Pompeo’yu uyardı
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor

"Bölgesel egzersizler hastayı ameliyata hazırlıyor"

DİZ kireçlenmesi yaşayan hastalara yapılan diz protezi cerrahisinde, cerrahi işlem öncesi ve sonrasında rehabilitasyon uygulamasının önemine değinen Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Cerrahi işlem öncesi hastaya verilen bölgesel egzersizler ve solunum egzersizleri, hastayı ameliyata hazırlıyor ve operasyon sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürme süresini oldukça azaltıyor" dedi.

"Bölgesel egzersizler hastayı ameliyata hazırlıyor"

DİZ kireçlenmesi yaşayan hastalara yapılan diz protezi cerrahisinde, cerrahi işlem öncesi ve sonrasında rehabilitasyon uygulamasının önemine değinen Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Cerrahi işlem öncesi hastaya verilen bölgesel egzersizler ve solunum egzersizleri, hastayı ameliyata hazırlıyor ve operasyon sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürme süresini oldukça azaltıyor" dedi.

12 Şubat 2019 Salı 16:08
26 Okunma
"Bölgesel egzersizler hastayı ameliyata hazırlıyor"

İSTANBUL - Diz kireçlenmesi konusunda sıkıntı yaşayan ve diz protezi ile hayatına devam eden hastalar için kasları güçlendirecek egzersizlerin yapılması büyük önem taşıyor. Doktorların ve hastaların bu konuda yeterince bilinçli olmadığına değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, ameliyattan önce yapılan egzersizlerin hastayı ameliyata hazırladığını ifade etti. Ameliyattan sonra da gerekli egzersizler yapılmaz ise dizin bükülme açısının sınırlı olacağını ve ikinci bir ameliyatın gerekebileceğini anlattı.

Fizyoterapistlerin cerrahi öncesi hastalarla bir araya gelme oranının oldukça düşük olduğunu ifade eden Fizyoterapist Ertürk, “Hasta ile görüşüp uygun egzersiz planlaması yapılması gerekiyor. Cerrahi işlem öncesi hastaya verilen bölgesel egzersizler ve solunum egzersizleri, hastayı ameliyata hazırlıyor ve operasyon sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürme süresini oldukça azaltıyor. Bu anlamda bilinçlenmeli ve cerrahi öncesi dönemde bir fizyoterapist ile görüşüp kişisel değerlendirme yapılarak uygun egzersiz planlamasına gidilmeli” diye konuştu.  

“REHABİLİTASYONA ERKEN BAŞLANMALI”

Rehabilitasyona, operasyondan sonraki gün başlanması gerektiğinin altını çizen Fizyoterapist Ertürk, şunları söyledi:

"Cerrahi ya da travma sonrasında rehabilitasyon programına ne kadar önce başlanırsa alınacak sonuç o kadar olumlu olacaktır. Aksi takdirde sonraki dönemde dizin bükülme açısı oldukça sınırlı olacaktır ve bunu tekrar düzenlemek adına ikinci operasyona gidilme ihtimali doğar. Böyle bir durumu yaşamamak adına operasyonun birinci gününden itibaren bir fizyoterapist eşliğinde kişisel değerlendirme yapılıp kişiye özgü uygun egzersizler planlanmalı ve sadece diz ile ilgili kaslar değil, ayak bileği, diz ve kalça eklemini kapsayan bütün kaslar egzersiz programına hastanın yapabilme durumu göz önünde bulundurularak dahil edilmelidir. Hastanın cerrahi olmayan tarafı da kas kuvvet ve fonksiyonellik açısından değerlendirilmeli ve tedaviye dahil edilmelidir."

EV EGZERSİZİ ÖNEMLİ

Hastalara taburcu olduktan sonra ev egzersiz programı verilmesi gerektiğini de belirten Fizyoterapist Ertürk, “Egzersizler günde 2 kez yapılmalı. Her bir hareket 10–15 kez tekrarlanmalı, ağrı ve yorgunluktan kaçınılmalı. Egzersize iyi konsantre olabilmek için sayılar sesli sayılmalı ve egzersiz sırasında düzenli nefes alışverişine dikkat edilmeli” dedi.

“MASAJLA AĞRIYI AZALTMAK MÜMKÜN”

Cerrahi sonrası dönemde yara iyileşme süreci tamamlanıp enfeksiyon riski taşımadığından emin olunduktan sonra hastalara masaj tedavisi uygulanabileceğini dile getiren Fizyoterapist Ertürk, “Masajla hem eklem hareket açıklığını ve fonksiyonelliğini artırmak hem de ağrılarını azaltmak mümkün. Masaj cilt altı dokusunu düzenler, kasın işlevselliğini artırır ve hastada ağrıyı azaltarak tedaviye uyumunu ve verilen egzersizleri daha rahat bir şekilde yapılmasını sağlar” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bölgesel EgzersizlerHastaAmeliyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Estetikte son trend: Kylie Jenner vücudu
Estetikte son trend: Kylie Jenner vücudu
DR. FATİH KAR: ”REFLÜDE ENDOSKOPİNİN ATLANMAMASI GEREKİYOR"…
DR. FATİH KAR: ”REFLÜDE ENDOSKOPİNİN ATLANMAMASI GEREKİYOR"…
Karaciğer Yağlanmasına Dikkat Edin!
Karaciğer Yağlanmasına Dikkat Edin!
Sigara ömürden 10 yıl çalıyor
Sigara ömürden 10 yıl çalıyor
Annelere 'bebek maması' uyarısı
Annelere 'bebek maması' uyarısı
“Doğumu ebeler yaptırmalı, doktorlar sadece danışman olmalı”
“Doğumu ebeler yaptırmalı, doktorlar sadece danışman olmalı”
Fazla kırmızı et tüketimi kanser riskini arttırıyor
Fazla kırmızı et tüketimi kanser riskini arttırıyor
Meme kanserlerinin yüzde 90'ı 40 yaş sonrası
Meme kanserlerinin yüzde 90'ı 40 yaş sonrası
Bucak'ta bulantı, kusma ve ishal... Sayı 600'ü buldu
Bucak'ta bulantı, kusma ve ishal... Sayı 600'ü buldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ