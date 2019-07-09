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'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında artıyor'

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp Coşar, yaz aylarında terlemenin de etkisi ile böbreklere yeteri kadar sıvının ulaşamamasından dolayı böbrek taşı rahatsızlığı olanların ciddi ağrılar yaşayabileceğini söyledi.

'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında artıyor'

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp Coşar, yaz aylarında terlemenin de etkisi ile böbreklere yeteri kadar sıvının ulaşamamasından dolayı böbrek taşı rahatsızlığı olanların ciddi ağrılar yaşayabileceğini söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:47
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'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında artıyor'

SİVAS - Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp Coşar, böbrek rahatsızlığı olan kişilerin yaz aylarında dikkatli olması ve bol bol sıvı tüketmeleri uyarısında bulundu. Coşar, "Yaz aylarında böbrek rahatsızlığını önlemek için vücudun ihtiyacı olan su miktarını dengeli bir şekilde tüketmeli ve gün içerisinde sıkça su içilmeli. Yaz aylarında terlemenin de etkisi ile böbreklere yeteri kadar sıvının ulaşamaması böbrek taşı rahatsızlığı olanlarda ciddi ağrılara neden olur. Bol sıvı tüketilmez ise böbrek fonksiyon bozukluğuna sebep olur ve böbrekte taş riskini ciddi oranda artırır" dedi.

'KARBONHİDRAT TÜKETİMİ AZALTILMALI'

Yaz aylarında karbonhidratla beslenmenin taşın öncül maddesi olan kalsiyumun idrardan atılımının çoğalttığını ve bunun da böbrek taşı oluşma riskini artırdığını ifade eden Coşar "Karbonhidrat azaltılmalı. Hayvansal proteinin yaz aylarında fazla tüketilmesinin kandaki kalsiyum ve ürik asit, ayrıca idrarda ürik asit ve okzalat miktarını artırdığını biliyoruz. Bununla birlikte idrardaki koruyucu sitrat oranını da azaltır. Bu da böbrek rahatsızlıklarını tetikler. Bu sebeple de hayvansal protein yerine tarımsal protein tüketilmesini tavsiye diyoruz" diye konuştu. Lifli gıdaların tüketilmesinin önemine dikkat çeken Coşar, limonatanın da etkili olduğunu belirterek, "Lifli gıdaların tüketimi taş oluşumunu engeller. Yemeklerde gereğinden fazla tuz tüketilmesi idrarda taş oluşumuna yol açan kalsiyumun atılımını artırır. Böbrek taşına karşı koruyucu görev yapan sitrat miktarını azaltır. Yaz aylarında özellikle tuzlu gıdalardan uzak durulmalı. Limonata, sitrat üretimi için oldukça faydalıdır. Serinletici ferah tadı, bol miktarda sitrat içermesi nedeniyle su dışında içilmesi faydalı önemli bir içecektir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp CoşarYaz AylarıTerlemeBöbrek Taşı Ağrıları
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