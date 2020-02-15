Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
"Bitter çikolata gripten koruyor"
"Bitter çikolata gripten koruyor"
Park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Park halindeki minibüse çarpan otomobilin...
Adana'da kobra zehri ele geçirildi
Adana'da kobra zehri ele geçirildi
Okula 384 basamaklı merdivenle ulaşıyorlar
Okula 384 basamaklı merdivenle ulaşıyorlar
Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi
Manchester City, Avrupa kupalarından 2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Bitter çikolata gripten koruyor"

Kış aylarında birçok insanı pençesine düşüren gripten korunmak için uzmanlardan özellikle tatlı severlerin hoşuna gidecek tavsiye geldi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:22
0 Okunma
"Bitter çikolata gripten koruyor"

Diyetisyen Buşra Mutlu, bitter çikolatanın içinde bulunan bileşiklerin gripten korunmada yardımcı olduğunu söyledi.

Ekim ve mart ayları grip mevsimi olarak biliniyor. Düşük bağışıklık sisteminin de tetiklediği gripten korunmanın yollarından birisi de iyi beslenmeden geçiyor. C vitamininden zengin portakal, ananas; mantar, likopenden zengin domates gibi birçok besinin gripten koruduğunu belirten Diyetisyen Buşra Mutlu, “Kış hastalıklarından korunmada güçlü bir bağışıklık sistemi ve güçlü bir vücut direnci özellikle çok önemli noktalardan biri. Bitter çikolatanın içinde yoğun olarak bulunan kakao, kakaonun içerdiği fenolik bileşikler, bağışıklık sistemimizi ve vücut direncimizi artırıcı maddeleri içeriyor” dedi.

VÜCUT DİRENCİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Diğer çikolata türlerine göre bitter çikolatanın tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi’nden Diyetisyen Buşra Mutlu, “Fenolik bileşiklerce zengin kakaonun yoğun olarak bulunduğu bitter çikolata vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle göze çarpıyor. Bitter çikolata içerdiği şeker oranının düşük olması ve kakao oranının yüksek olması sebebiyle diğer çikolata çeşitlerine göre tercih edilmesi gereken bir grupta. Çünkü şeker, bağışıklık fonksiyonlarını azaltıcı etkilerde rol oynadığı için biz özellikle bitter çikolata tüketilmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNDE 2 PARÇA BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatanın haftada yaklaşık 2 ya da 3 kez, günde 2 parça olarak kullanılabileceğini belirten Mutlu, “Bu, yaklaşık 10 grama tekabül ediyor ve bu kadar tüketilmesi yeterli olacaktır.  1 parça bitter çikolata aldığımızda vücudumuza aldığımız doğal bir antioksidan olan resveratrol maddesi mutluluk hormonunun salınımını artırırken, diğer bir antioksidan maddesi olan kateşin zihinsel  performansı sağlayan hormanların  salınımını tetikliyor. Bu sebeple kalp sağlığımıza da yararı var ve vücut direncimizi arttırmış oluyor. Bitter çikolata aynı zamanda soğuk algınlığı ve gribin belirteçlerinden olan öksürüğe de iyi geliyor. Özellikle kronikleşmiş öksürüklere de iyi geliyor” diye konuştu.

BEYAZ ÇİKOLATADAN UZAK DURUN

Beyaz çikolatanın tüketiminin uygun olmadığına dikkat çeken Mutlu, şunları söyledi:

“Beyaz çikolatanın içerdiği yağ miktarı daha fazla ve biz daha çok bitter çikolatanın içindeki kakao maddesine yöneliyoruz. Çünkü kakaonun içeriğinde daha fazla fenolik bileşikler var ve bu fenolik bileşikler bazı işlemlere maruz bırakıldığında içeriğindeki bileşikler azalıyor, bundan dolayı beyaz çikolata daha çok işleme maruz bırakılıyor.”

HERKES KULLANABİLİR

Bitter çikolatanın belirtilen porsiyonlarda herkes tarafından kullanılabileceğine vurgu yapan Mutlu, “Hastalar da kullanabilir çünkü bitter çikolatanın insülin direnci üzerinde de etkileri saptanmış. Ayrıca LDL kolesterolde ve kalp sağlığını artırmada ve iyileştirmede faydaları da  birçok çalışmada ispatlandığı için kullanımı yine aynı porsiyonlarda yeterli olacaktır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çikolataBitter çikolataBitterGripDiyetisyen Buşra Mutlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Çocuklara emzik ve biberonu reçele batırıp vermeyin”
“Çocuklara emzik ve biberonu reçele batırıp vermeyin”
Çocuk yogası, otizm tedavisinin hizmetinde
Çocuk yogası, otizm tedavisinin hizmetinde
"Sevgililer Günü için bu hataya düşmeyin"
"Sevgililer Günü için bu hataya düşmeyin"
“Soğuk gut hastalarını zorlar”
“Soğuk gut hastalarını zorlar”
Migren tedavisinde çığır açan aşı Türkiye’ye geliyor
Migren tedavisinde çığır açan aşı Türkiye’ye geliyor
Sigaraya bağlı ölümlerde yüzde 150’ye yakın artış bekleniyor
Sigaraya bağlı ölümlerde yüzde 150’ye yakın artış bekleniyor
İleri evre meme kanserleri 20 yıla kadar kontrol altına alınıyor
İleri evre meme kanserleri 20 yıla kadar kontrol altına alınıyor
Ülkemizde 'koronavirüs' vakası tespit etmedik
Ülkemizde 'koronavirüs' vakası tespit etmedik
“Kahvenin karaciğer yağlanmasına gizemli faydası var”
“Kahvenin karaciğer yağlanmasına gizemli faydası var”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim