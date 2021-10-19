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Bitmeyen Omuz Ağlarının Gizli Sorumlusu; Omuz Sıkışması Sendromu

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi “Sağlık Notları” sayfalarımızla her geçen hafta devam ediyoruz. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta geçtiğimiz hafta Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Narangerel Tseveendorj ve Uzm. Fzt. Taha Ayberk Erdoğan Facebook üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında uygulanan tedaviler, robotik rehabilitasyon, at sümülasyonu, nörolojik ve pediatrik hasta gruplarında uygulanan tedaviler ve uygulanışı hakkında detaylı bilgiler verdi.

19 Ekim 2021 Salı 12:37
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Bitmeyen Omuz Ağlarının Gizli Sorumlusu; Omuz Sıkışması Sendromu

Pandemi döneminde insanların evde hareketsiz kaldığını belirten uzmanlar, her kas ve eklem ağrısının egzersizlerle geçmeyeceğine değinerek, geçmeyen ağrılar için bir hekime müraacat edilmesi gerektiğini vurguladılar. 

Kolunuzu başınızın üzerine kaldırdığınız anda çok şiddetli bir ağrı hissediyor, fermuarını çekerken, düğmelerinizi iliklerken bile zorlanıyorsanız omuz sıkışması sendromu ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Narangerel Tseveendorj donuk omuz sendromu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Ev hanımları ve sporcular risk altında!

İmpingement Sendromu olarak da adlandırılan omuz sıkışması sendromu, kolları kaldırmaya yarayankasların tendonlarının ve omuzu oluşturan kemik yapıları arasında sıkışması sonucunda ortaya çıkar. Genel olarak omuzunu çok sık ya da kötü kullanan kişilerde meydana gelir. Sıklıkla ev iş yapan kadınlarda, voleybol, basketbol, yüzme, cirit atma, gülle atma gibi spor dallarıyla ilgilenen sporcularda görülür. Önlem alınmadığı takdirde tendonların tamamı kopabilir ve omuz hareket kabiliyetini kaybedebilir.

Omuz sıkışması sendromu neden olur?

Donuk omuz sendromu,

Fibromiyalji,

Travmatik zedelenmeler,

Sinir yaralanmaları,

Kireçlenme,

İltihabi romatizmalar,

Gut hastalığı,

Metabolik hastalıklar,

Hormonal rahatsızlıklar,

Kas hastalıkları,

Kalp hastalıkları,

Kuvvet gerektirecek işlerde sürekli kolunu yukarı doğru kaldırmak zorunda olmak.

Ev işi yapan kadınlarda daha sık rastlanıyor

Genel olarak tek taraflı olmakla birlikte iki tarafta da ortaya çıkabilen omuz sıkışması sendromunun ortaya çıkmasında en belirleyici neden tekrarlanan hareketlerdir. Omuzu 90 derece yukarıda tutup sürekli aynı hareketi tekrarlama durumunda sıkışmalar meydana gelebiliyor. Bu konuda yapılan araştırmalar evde iş yapan kadınların çok daha sık bu sorunla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Özellikle de temizlik için yapılan cam silmek, halı çırpmak, yüksek bir noktadan ağır bir eşya almak, perde asmak gibi aktiviteler uzun vadede kaslarda ciddi tahribatlara sebep olabiliyor. Diyabetik hastalarda daha sık görülür.

Omuzsendromu sıkışmasının belirtileri nelerdir?

Kolu kaldırma ile oluşan ani ağrı ve acı,

Omuz kaslarının güçsüz hissedilmesi,

Omuz hareketleri esnasında omuzdan sesler gelmesi,

Kolu başın üzerinde kaldırırken zorlanma,

Gece ağrıları,

Güçsüzlük ve hareket kabiliyetinde kısıtlanma.

Omuz sendromu sıkışmasında tedavi yöntemleri;

Hastalığın seyrine göre tedavi şekli değişir. 3 haftalık ilaç tedavisi sonunda ağrıların azalması ile kaslar güçlendirilir. 3 ayın sonunda iyileşme olmazsa cerrahi tedavi uygulanır. Bu dönemde hastaya ağrı kesiciler, lokal sıcak-soğuk uygulamaları, omuz eklemi içi steroid enjeksiyon uygulamaları ve fizik tedavi uygulanabilir. Ağrıların artık dayanılmayacak hale geldiği durumlarda ise bu tip uygulamalar hastalığın seyrini değiştirmeye yetmeyebilir. Bu durumda hastaya cerrahi müdahale yapılır. Eğer tedavi edilmez ise çok daha ciddi bir problem olan donuk omuz sendromuna dönüşebilir.

Korunmak mümkün mü?

Günlük hayat içinde farkında olmadan yaptığımız bazı davranışlar, omuz sıkışması sendromuna neden olabiliyor. Bu noktada günlük rutin içinde sergilediğimiz bazı davranışlara dikkat edersek, önlem almak için etkili adımlar atmış oluruz. Bu önlemler;

Uzun süre aynı pozisyonda bilgisayar başında durulmamalı,

Ağırlığı 2 kilogramı geçen çantalar kullanılmamalı, eğer kullanılıyorsa 15- 20 dakika arayla çantanın yeri değiştirilmeli,

Çok yüksek yerlere uzanmaktan kaçınılmalı,

Ev işlerinde özellikle cam silme, perde takma gibi aktivitelerde yüksekliği azaltmak için merdiven kullanın.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uzm. Fzt. Taha Ayberk ErdoğanBitmeyen Omuz AğlarıOmuz Sıkışması SendromuElif Hayvalı
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